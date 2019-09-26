Çıplak fotoğraf gördüğümüzde beynimiz hızlanıyor!

Özellikle sosyal medya üzerinden gelen çıplak fotoğraflara karşı tepkiler, fotoğrafların kimden geldiğine ve fotoğrafları atan kişi ve fotoğrafın atıldığı kişi arasındaki ilişkiye bağlı olarak değişiyor. Çıplaklık içeren bir fotoğraf gördüğünüze beyninizde neler oluyor? Bazı araştırmalar, çıplaklık içeren fotoğrafların psikolojik bir etkisi olduğunu öne sürüyor.

ÇIPLAK FOTOĞRAF BEYİN HIZLANDIRIYOR

Çıplaklık içeren bir fotoğraf gördüğünüze beyninizde neler oluyor? Elitedaily’de yer alan makaleye göre bazı araştırmalar, çıplaklık içeren fotoğrafların psikolojik bir etkisi olduğunu öne sürüyor. 2011 yılında yapılan bir araştırmada, 32 adet insana iki cinsiyetten insanların üç çeşit fotoğrafı gösterildi: Tamamen giyinik, yarı çıplak ve tamamen çıplak. MRI teknolojisi ile beyni inceleyen araştırmacılar, tamamen çıplaklık içeren fotoğrafların beyni diğer iki kategoriden de daha hızlı çalıştırdığını gördü.

KADINLAR İKİ CİNSE DE AYNI TEPKİYİ VERİYOR

Erkeklerin beyni, çıplak kadın fotoğraflarına daha güçlü bir tepki verirken kadınların beyni, iki cinsiyetin çıplak fotoğraflarına aynı yoğunlukta tepki veriyor.

DOPAMİN PATLAMASI

2016 yılında yapılan bir araştırma, erotik fotoğraflara bakıldığında ventral striatum (beynin ödül işlemeden sorumlu kısmı) isimli kısmın devreye girdiğini gösterdi. Bununla birlikte beyin, fazla miktarda dopamin salgılıyor. Bu durum, kişinin iyi hissetmesini sağlamasının yanı sıra ilgilendiği şey için daha da istekli olmasına neden oluyor.