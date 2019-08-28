“Damacana” mobil oyunu çok sevildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 üniversiteli arkadaşın 4 ayda görseller, kodlama, sesler, animasyonlar ve fikirleriyle tamamı yerli olarak yaptığı “Damacana” isimli mobil bilgisayar oyunu, 1 ayda Android ve iOS olmak üzere iki platformda 5 bin kişi tarafından indirildi. Yurt dışından 12 şirket oyunu beğenerek Türkiye'de ilkler arasına giren gençleri listesine aldı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu Can Yıldız (29) ile konservatuar mezunu Tuna Yılmaz (31) 2017 yılından bu yana mobil oyunlar üzerine çeşitli tasarımlar üzerinde çalıştı. İşletme Mezunu Cansel Çalışır'ın (27) da aralarına geçen yıl katılmasıyla birlikte üç genç kafa kafaya vererek mobil oyun üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Cansel görselleri çizerken, Tuna yazılımları gerçekleştirdi. Can da tasarımlarla uğraştı.

DAMACANA NASIL DOĞDU?

Marmaris'te bir otelin sosyal medya uzmanı olan Can Yıldız “Aslında çok başka oyunlar üzerinde çalışırken mutfağa su almaya gittim ve damacanadan su doldururken suyu taşırınca espri olarak ‘Demek ki bunun oyunu olsa ben oynayamam' deyince kafamızda şimşek çaktı. Neden olmasın deyip diğer çalışmalarımıza ara verip bunu yaptık” diyerek şunları söyledi:

YURT DIŞI ŞİRKETLER ÇOK BEĞENDİ

“Oyun 4 ayda bitti. Tanıtım filmi hazırlayıp kendi sosyal medya hesaplarımızdan yaydık. İnsanlar güldü, eğlendi ve gerçekten düşündüğümüz gibi Türk espri anlayışına hitap ettiğini gördük. Ayrıca yurtdışına gönderdiğimiz 15 şirketten 12'si geri döndü. Geri dönen 12 şirket de bunu bir global oyuna çevirmemizi istedi. Çünkü Amerika'da damacanadan su doldurma olayı pek yok. Yapıp gönderdik. Test sonucunu bekliyoruz. Her şeyiyle bize ait.. Oyun müziği için Canozan'dan destek aldık.”

ÇİZİMLERİ ELLE YAPIYORUM

7 farklı bölümde 140 bölüm olan Damaca için 700 civarında çizim yaptığını tahmin eden Cansel Çalışır, “Oyunun mekanik ve yazılımı ile ilgili birkaç çizim yapıyorum, sonra kaç bölüm olacak ve temalar neler olacak gibi neler gerektiğine karar veriyoruz. Taslak çizimler yapıp, karakter çizilecekse karakter yaratıyorum, Damacana'da olduğu gibi aksesuar, kıyafet tasarlıyor neler yapacağımıza karar veriyoruz” diye konuştu.

OYUNU ÇOCUKLAR DA ÇOK SEVDİ

Oyunun kodlarını yazan Tuna Yılmaz “İndirme sayısı Android ve iOS olmak üzere iki platformda 5 bini aştı. Bu sayıya reklamsız bir şekilde ulaşıldı. Günlük ortalama kullanıcı sayımız da 150 civarında. Oyun engellerle dolu. 4-5 yaşında çocukların ilgisini çekmesine biz de şaşırdık ama her yaştan insan beğendi” dedi.