Facebook’tan çocukları koruyacak mesaj hamlesi!

Facebook’un duyurduğu mesajları şifreleme hamlesi bazı çevreler tarafından tehlikeli bulundu ve Facebook’tan açıklama geldi. ShiftDelete’de yer alan habere göre bazı otoriteler Facebook’un mesaj şifreleme hamlesinin, devletlerin çocukların cinsel sömürüsünü içeren davaları araştırabilmelerini engelleyebileceği belirtiyor.

MESAJ ATAN ALAKASIZ HESAPLAR İNCELENECEK

Facebook'un küresel güvenlik sorumlusu Antigone Davis ise bu konuda çocuklar için özel önlemler aldıklarını belirtiyor. Alakasız bir hesap çocuklara mesaj göndermeye başladığında Facebook bu hesabı incelemeye alacak. Benzer şekilde Instagram'da da küçüklerle iletişim kurmaya çalışan hesaplar incelenecek. Daha önce birçok kişinin engellediği hesapların çok daha hızlı inceleneceği belirtiliyor.