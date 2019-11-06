Facebook’tan yeni video atılımları: 2021’den sonra…

Facebook ekibi dünyanın birçok farklı ülkesinden medya ortaklarıyla Paris’te buluştu. Facebook Video Summıt 2019, bu yıl Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki yayıncıları, girişimcileri ve konuşmacıları bir araya getirdi.

Zirvede haberlerde yenilik, Facebook’ta ticaretin geleceği, videonun geleceği, Instagram’ın gelecek stratejileri ve IGTV gibi birçok konu, özel konuklar eşliğinde gündeme geldi.

Facebook video zirvesiyle ilgili yaptığı bilgilendirmede “2021 itibariyle, tüm mobil veri trafiğinin % 78’i video olacak ve bugün zaten görüntülenen Instagram Stories’in% 50’si video. Sadece geçen yıl, kullanılan çeşitli formatlarda, izlenen içerik türlerinde ve oluşturulan farklı iş modellerinde değişiklik ve büyüme gördük.” diyor.



NELER OLDU, NE OLACAK?

Facebook zirvede geçtiğimiz yıllarda yapılan yeniliklerle beraber geleceğe yönelik ipuçları da verdi. 3 ana başlıkta toplanan bu yenilikler, içerik marka sahiplerine uygunluk ve ülke kapsamında genişleme,

Creator Studio'da Instagram'a yeni özellikler eklenmesi ve trafik kaynakları bilgilerinin genişletilmesi, favori yayıncıların içeriklerinin takibinin kullanıcı için kolaylaştırılması…

CREATOR STUDİO'DA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Creator Studio'da Instagram özellikleri ve trafik kaynağı iç görüleri ile ilgili olarak yapılan iyileştirmeler ise şöyle sıralandı, “İçeriğin yanı sıra, içerik verilerini de daha erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda, Creator Studio'da Traffic Source Insights adlı yeni bir veri görselleştirmesi sunacağız. Yayıncılar ve içerik oluşturucular, içeriklerinin Facebook’ta nasıl dağıldığını açıkça görecek ve her kaynak için optimizasyon imkanı bulabilecekler.”



VİDEO ÜRETEN ‘YILDIZLAR' İÇİN GELİŞTİRMELER

Facebook video yaratıcılarının Facebook'ta yaptıkları canlı yayınlardan gelir elde edebilmesi için de çalışıyor. Ayrıca canlı yayınlarda video üreticileri yeni araçlar sayesinde onlara en çok yıldız gönderenleri de görebilecek.