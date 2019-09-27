Google 21. yaş gününü doodle ile kutladı! Google kaç yılında kuruldu, kurucusu kim?

Google 21. yaş günü için doodle hazırladı. Uzun yıllardır insanların hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen Google’ın anasayfasındaki doodle’ı görenler arama motoru hakkında araştırmalara başladı. İşte Google’ın merak edilen geçmişi…

GOOGLE’IN 21. YAŞ DOODLE’I

GOOGLE NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

Google, Larry Page ve Sergey Brin tarafından, Stanford Üniversitesi’nde doktora öğrencisi oldukları sırada evlerinin garajında kuruldu. Günümüzde kullanılan alan adını 15 Eylül 1997’de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998’de Google şirketi resmen kuruldu. Şirket merkezi, kurucuların arkadaşları Susan Wojcicki’nin Menlo Park, Kaliforniya’da bulunan garajı olarak belirlendi. Aynı üniversiteden arkadaşları Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı. Google, 19 Ağustos 2004 tarihinde halka tanıtıldı. Larry Page, Sergey Brin ve Eric Schmidt 2024 yılına kadar Google’da birlikte çalışmak üzere anlaştılar.

GOOGLE’ıN MERKEZİ NEREDE?

Kuruluşundan bu yana misyonu “dünyadaki bilgiyi organize etmek ve bunu evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir hale getirmek olan şirketin gayri resmi sloganı ise, “Don’t be evil” (Kötü olma) dır. 2006 yılında, halen şirket merkezi konumunda olan Mountain View, Kaliforniya’ya taşındı.

Google’ın dünya çapındaki veri merkezlerinde bir milyondan fazla sunucuda çalıştığı, bir milyardan fazla arama isteğini işlediği ve kullanıcıları tarafından oluşturulan verinin gün başına yirmi dört petabayt olduğu tahmin ediliyor. Şirket, Orkut, Google Buzz ve Google+ gibi sosyal ağ araçları ile elektronik posta hizmeti Gmail servisi gibi çevirmiçi verimlilik yazılımları sunuyor, ek olarak, web tarayıcısı Google Chrome, fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa ve anlık mesajlaşma Google Talk gibi uygulamalarla masaüstüne kadar erişiyor. Bunlar dışında, Android mobil işletim sistemi gelişimine öncülük etti. Google Chrome OS, 15 Haziran 2011 tarihinden beri, Samsung Series 5 ve Acer AC700 gibi ticari Chromebook’larda kullanılıyor.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN SİTE OLMAYI BAŞARDI

İnternette en çok ziyaret edilen web sitesi olarak “google.com”u listeleniyor. YouTube, Blogger, Orkut gibi Google’a ait diğer siteler ve çok sayıda uluslararası Google sitesi ise en çok ziyaret edilen siteler arasında ilk yüz içinde bulunuyor. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştiren Google, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar. Kârının büyük kısmını AdWords programı aracılığıyla reklamlardan elde ediyor.