Güncellenmeyen iPhone’lardan WhatsApp desteği çekiliyor! Dikkat son gün 1 Şubat…

Mesajlaşma denince akla gelen ilk uygulama olan WhatsApp güncel olmayan işletim sistemlerinden desteğini çekmeye devam ediyor. “WABetaInfo” tarafından yapılan açıklamalara göre ilerleyen dönemlerde WhatsApp, iOS 8 ve Windows Phone sistemleri için desteğini kesecek. Bu açıklama, ilerleyen dönemlerde WhatsApp’ın, iOS 8 ve Windows Phone işletim sistemi için yeniden indirilemeyeceği anlamına geliyor.

1 ŞUBAT 2020’DEN İTİBAREN iOS 8 DESTEĞİ BİTİYOR

Windows Phone’larda 1 Ocak 2020’de bitecek olan destek kullanıcı sayısı düşüklüğü sebebiyle çok az kişiyi etkileyecek. Takvimler 1 Şubat 2020’yi gösterdiğinde ise iOS 8 kullanıcıları, WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam edebilecekler ancak hesaplarını yeniden doğrulamak istedikleri zaman, doğrulama işlemini bir daha yapamayacaklar ve iOS 8 üzerinden WhatsApp hesaplarına erişim mümkün olmayacak.

İLGİLİ HABER Facebook gözünü zihin okuma bilekliğine dikti!