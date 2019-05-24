Huawei’nin Play Store yerine kullanacağı mağaza belli oldu

ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim en çok Huawei markasını etkiledi. Zorlu bir sürece giren Huawei, kendi işletim sistemini geliştireceğini geçtiğimiz aylar açıklamıştı. Peki o süreç içerisinde Huawei hangi mağazayı kullanıcılarına sunacak? Huawei, yeni uygulama mağazası arayışında nihayet sonuca vardı. teknolojioku.com’un haberine göre, Huawei, mağaza boşluğunu Aptoide ile doldurmayı hedefliyor.

PLAY STORE YERİNE APTOIDE’Yİ KULLANACAK

Google Play Store desteğini kaybeden Huawei, yeni uygulama mağazası arayışında nihayet sonuca vardı. Yapılan açıklamaya göre Huawei, mağaza boşluğunu Aptoide ile doldurmayı hedefliyor.

Aptoide, hali hazırda Oppo ile işbirliği yapmakta. Bu mağazanın, Huawei'nin akıllı telefonlarında Google Play Store yerine kullanacağı uygulama mağazası olma ihtimali oldukça yüksek. Toplamda 900 bin uygulamaya ev sahipliği yapan Aptoide, şimdilik kullanıcıları ferahlatacak gibi duruyor.

Şirket Amerika Birleşik Devletleri'nin yasaklarından etkilenmeyecek bir konumda yer alıyor. Mağaza her ne kadar dolu olsa bile hala eksiklikleri mevcut. Umarız Huawei işbirliği ile beraber bu eksiklikler de ortadan kaldırılır.