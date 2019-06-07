Huawei’ye bir darbe de Facebook’tan geldi!

Huawei’ye karşı alınan yaptırım kararı sonrasında hamlelerde bulunan şirketlere bir yenisi daha eklendi. İilk defa internet odaklı bir platform Huawei ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu. ShiftDelete’de yer alan habere göre, Facebook Huawei'ye yaptırım uygulama kararı aldı.

FACEBOOK UYGULAMASI ARTIK YÜKLENEMEYECEK

Facebook uygulamalarının artık Huawei telefonlara önceden yüklenmeyeceği belirtiyor. Yani, Huawei'ye ait bir telefonu satın aldığınızda Facebook ve Messenger gibi uygulamaları önceden yüklenmiş halde bulamayacaksınız. Ancak, Facebook'un uyguladığı ambargo şu haliyle oldukça zararsız. Zira, kullanıcılar Google Play Store üzerinden veya en kötü senaryoda Play Store olmasa bile APK dosyasını indirerek uygulamayı cihazlarına kurabilir.

ETKİLENECEK CİHAZ KAPSAMI GENİŞ

Facebook'un uyguladığı bu yasağın sadece yeni modeller ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Yani, bugünden sonra fabrikada üretilecek olan ve hali hazırda piyasada olan telefonlarda Facebook'un bünyesinde bulundurduğu uygulamalardan arındırılmış bir şekilde kutudan çıkabilir.