iOS 12.3.1 güncellemesi geldi! Neler değişti, hangi iPhone’lar iOS güncellemesini alacak?

Apple'ın iOS 12.3 sürümünü yayınlamasının üzerinden yaklaşık iki hafta geçerken, iOS 12.4 Beta ile yeni sürümün test süreci resmen başlatılmıştı. Testler devam ederken diğer yandan iOS 12.3.1 sürümü kullanıcılar ile buluşturuldu.

VolTE ARAMALARI ÇÖZÜLDÜ

iOS 12.1.3 güncellemesi ile çözülen sorunlardan biri VolTE aramalarını almayı ve arama yapmayı engelleyen teknik bir problem oldu. Bununla beraber Mesajlar uygulamasında meydana gelen minör bir hata da bu sürümle çözüme kavuşuyor.

Bu sorunlardan birisi de, Bilinmeyen Gönderileri Filtrele seçeneği aktif olsa bile, bilinmeyen kişilerden gelen mesajların konuşma listesinde görülmesiydi.

iOS 12.3.1 NASIL YÜKLENİR?

iOS 12.3.1 sürümüne: iOS cihazlarınızda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden veya telefonu PC'ye bağlayarak iTunes uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

HANGİ iPHONE’LAR GÜNCELLEME ALACAK?

– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone 6

– iPhone 6 Plus

– iPhone SE

– iPhone 5s

– 12.9 inç iPad Pro – 2. nesil

– 12.9 inç iPad Pro – 1. nesil

– 10.5 inç iPad Pro

– 9.7 inç iPad Pro

– iPad Air 2

– iPad Air

– iPad 5th generation

– iPad mini 4

– iPad mini 3

– iPad mini 2

– iPod touch – 6. nesil