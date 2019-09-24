iPhone 11 Pro’nun ekranı ‘Dünyanın En İyi Akıllı Telefon Ekranı’ seçildi

ABD'li teknoloji devi Apple, merakla beklenen yeni ürünlerinin tanıtımını geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti. Yeni nesil iPad ve Apple Watch'ların yanı sıra en çok merak edilen ürün ise yeni iPhone'du. Birçok kişi tarafından eleştirilen iPhone 11 modelleri beklentileri karşılayamamıştı. Ancak buna rağmen iPhone 11 Pro’nun ekranı büyük beğeni topladı.

“EN İYİ EKRANA SAHİP AKILLI TELEFON” SEÇİLDİ

Şirket, iPhone 11 Pro’nun ekranının şimdiye kadar ürettikleri en başarılı ekran olduğunu açıklamıştı. Super Retina XDR ekranları ise bu sözleri doğrular şekilde DisplayMate’te yeni bir rekora imza atmayı başardı. DisplayMate’in detaylı incelemesinin sonuçları bugün ortaya çıktı ve Apple’ın Super Retina XDR ekranı, şimdiye kadarki en yüksek A+ derecesini elde etti. Ayrıca cihaz, “En İyi Ekrana Sahip Akıllı Telefon” ödülünü kazanmayı da başardı.

iPhone 11 PRO EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone 11 Pro’nun elde ettiği ödülü geçen sene de iPhone XS kazanmayı başarmıştı fakat yeni ekran geliştirmeleri ile birlikte iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, 1.200 nits gibi bir değerle kullanıcılarına oldukça yüksek bir ekran parlaklığı performansı sunacak. Hem güneşin altındaki performansı oldukça iyiyken hem de normal kullanımda kullanıcılarına son derece güzel gözüken bir ekran deneyimi yaşatacak.

En yüksek mutlak renk hassasiyeti (0,9 JNCD)

Image Content APL (0,3 JNCD) ile renk hassasiyetinde en küçük değişim

OLED akıllı telefonlar için en yüksek tam ekran parlaklığı (%100 APL için 770 nit ve %50 APL için 821 nit)

Ortam ışığında en yüksek tam ekran kontrast değerlendirmesi (%100 APL’de 171)

Standart HDR %20 APL için 1.290 nit, %100 APL ile tam ekran beyaz için 1.090 nit en yüksek HDR tepe parlaklığı

En yüksek kontrast oranı (sonsuz)

En düşük ekran yansıtma (%4,5)

Görüş açısı ile en küçük parlaklık değişimi (30 derecede %25)

En yüksek görünür ekran çözünürlüğü 2,7K (2688×1242)