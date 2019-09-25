iPhone ve iPad kullananlar dikkat! iOS 13.1 ve iPadOS sorunlarla geldi…

Geçtiğimiz hafalarda iOS 13'ü ve dün iPadOS'u yayınlayan Apple, yayınladığı bildiriyle iOS 13 ve iPadOS’taki üçüncü parti klavye uzantılarını etkileyen bir güvenlik sorunu hakkında uyardı.

GÜVENLİK SORUNU HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

Sorunun yakında çözüleceğini belirten Apple, konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: “iOS’taki üçüncü parti klavye uzantıları, harici servislere erişmeden tamamen bağımsız çalışacak şekilde ayarlanabilir veya ağ erişimi yoluyla ek özellikler sağlamak için “tam erişim” isteyebilir. Apple, iOS 13 ve iPadOS’ta bu erişimi onaylamadıysanız bile klavye uzantılarına tam erişim izni verilmesine neden olabilecek bir hata keşfetti.”

YENİ GÜNCELLEME GELENE KADAR BU KONTROLÜ PAS GEÇMEYİN…

Apple, hatanın yakında gelecek olan bir yazılım güncellemesiyle düzeltileceğini söylüyor. Bu noktada yeni güncelleme gelene kadar şu yolları