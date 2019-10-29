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LOL URF moduyla neler değişti? League of Legends’da yeni dönem…

League of Legends’ın 10. yılı dolayısıyla yayınlandığı açıklanan LOL URF modu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dün yayınlanan LOL URF modu 12 Kasım tarihine kadar sürecek.

10:36 -
Haberler Bilim - Teknoloji
LOL URF moduyla neler değişti? League of Legends’da yeni dönem…

League of Legends adlı oyunun 10. yılı nedeniyle getirilen LOL modu URF oyuncuları meraklandırdı. URF MODU bir süreliğine oyuncuların oyun deneyimine katkıda bulunacak. Peki LOL URF moduyla neler değişti?

URF MODUNDA NELER DEĞİŞİYOR?

İlk olarak, şampiyon seçimine yasaklamalar eklendi. Takımlar önce yasaklamalarını kesinleştirecek, daha sonraysa standart kapalı seçime devam edecek. İki takım da aynı şampiyonları seçebilecek.

Haftalar süren testler sonrası gelen ikinci değişiklikse, tıpkı ARAM'daki şampiyon dengelemeleri gibi bu modda da tüm şampiyonlara dengeleme ayarlamaları yapıldı.

Yetikililer konu hakkında şu açıklamayı yaptı: Şampiyonları düzenlemek için kullandığımız süreci büyük ölçüde geliştirdik. Böylece aşırıya kaçan şampiyonları bulduğumuzda daha çabuk davranabilecek ve ARAM'ı iyileştirmek için kullandığımız dengeleme araçlarını ve tekniklerini burada da uygulayabileceğiz. Şampiyonları seçebilme olanağının, modun dengesini son derece önemli kıldığının farkındayız ve her şeyin makul bir durumda olması için takipte kalacağız.

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Son güncelleme: 10:40 29.10.2019
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