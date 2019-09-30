OnePlus 7T’nin özellikleri: OnePlus 7T’nin fiyatı ne kadar?

OnePlus 7T, 90 Hz ekran ve üçlü kamera özelliklerine sahip. Kameralar bir dairenin içerisinde yer alıyor. Arka tarafta yer alan üçlü kameraya bakıldığında f/1,6 değerinde 48 MP ana kameranın konumlandırıldığı görülüyor.

Bunun yanı sıra 16 MP değerinde 117 derecelik ultra geniş açılı sensör ve 2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens yer alıyor. Optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lensin OnePlus 7 Pro'ya göre 3x daha az optik yakınlaştırma sunduğu görülüyor. OnePlus 7T'de yer alan portre modu saniyede 60 kare 4K video kayıt desteğiyle iki odak uzaklığını destekliyor.

ONEPLUS T’NİN ÖZELLİKLERİ

48 MP ana kamera

16 MP ultra geniş açılı kamera

2x optik yakınlaştırmaya sahip telefoto lens

Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemci

8 GB LPDDR4X RAM

UFS 3.0 128 GB dahili depolama

Dolby Atmos ses teknolojisi

90 Hz, 6,5 inçlik ekran

3.800 mAh batarya

ONEPLUS T’NİN FİYATI NE KADAR?

Web Tekno’nun haberine göre; OnePlus’ın yeni telefonu OnePlus 7T’nin en merak edilen noktasıysa telefonun fiyatı oldu. 18 Ekim tarihinde ABD ve Kanada’da satışa çıkacak olan telefon, 599 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu da Türkiye’de vergiler hariç 3.389 TL gibi bir fiyata denk geliyor.

Android 10 İşletim Sistemi

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