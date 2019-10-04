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Samsung 2013 yılında ürettiği telefonun sahiplerine 10 dolar verecek!

Akıllı telefonların hız ve kullanım olanakları gibi noktalarda ölçüm yapan performans testleri Samsung‘un başına dert açtı. Hatalı ölçümler nedeniyle Samsung Galaxy S4 sahipleri için ödeme yapılacak. 2013 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy S4 sahipleri ödemelerin nasıl olacağını merak ediyor...

15:14 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Samsung 2013 yılında ürettiği telefonun sahiplerine 10 dolar verecek!

Samsung yıllar önce piyasaya sürdüğü Galaxy S4 modeli için müşterilerine 10 dolarlık ödeme yapacak. Samsung’a karşı açılan bir davanın sonucunda ortaya çıkan bu ceza, Samsung’a 2.8 milyon dolara patlayacak. Cezanın hangi bölgelerdeki kullanıcıları kapsadığı ise henüz bilinmiyor.

ABARTILAN PERFOMANS CEZA GETİRDİ

2013 yılında piyasaya sürülen Galaxy S4 modelin performans testlerini abarttığı gerekçesi ile Samsung'a açılan dava sonuçlandı. Bu dava sonucunda mahkeme Samsung'un yanlış bilgi verdiği kararı alındı. Galaxy S4 modelinin GPU ve CPU değerlerini abarttığı söylenen Samsung, toplamda 13.4 milyon dolar ödeyecek. Mahkeme bu ödeme ile birlikte Galaxy S4 sahiplerine de toplamda 2.8 milyon dolar ödenmesine karar verdi. Bu ceza bölündüğünde bir Galaxy S4 sahibine yaklaşık 10 dolarlık bir ödeme çıkıyor. Mahkeme aynı zamanda Samsung'a 10.4 milyon dolarlık ihtiyati tedbir de koydu.

GALAXY S4 SAHİPLERİNE MAİL GELECEK

Galaxy S4 sahipleri ilerleyen günlerden alacakları ödeme ile ilgili bir e-posta alacak. Samsung bu posta ile ödemenin nasıl yapılacağını söyleyecek.

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