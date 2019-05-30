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Snapdragon 855 işlemcili Sony Xperia 1 şatışta! İşte özellikleri…

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Sony Xperia 1 şatışa sunuldu. İşte hem devasa ekranı hem de üst seviye donanımı ile dikkat çeken Xperia 1 özellikleri...

11:17 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Snapdragon 855 işlemcili Sony Xperia 1 şatışta! İşte özellikleri…

Xperia 1, 6.5 inç büyüklüğünde 1644×3840 piksel çözünürlük sunan bir ekrana sahip. 4K çözünürlükteki bu OLED ekran 21: 9 en boy oranı ile sinematik ekran olarak sınıflandırılıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Qualcomm Snapdragon 855 işlemciden güç alan telefon, 6 GB RAM'e ev sahipliği yapıyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek kullanıcılara sunulurken, microSD kart ile hafızayı kolayca artırmak mümkün.

MWC'de fiyat ve çıkış tarihi konusunda net bir bilgi paylaşılmamıştı. Sony Xperia 1 bugün itibariyle Avrupa'da satışa sunuldu. İlk ülkeler arasında Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık yer alırken, cihaz 949 Euro fiyat etiketine sahip.

Bu kapsamda dünyanın ilk 4K HDR OLED ekranına sahip olan Xperia 1'in fiyat konusunda rakiplerine karşı büyük bir avantaj sunamayacağını görüyoruz. Zira, Galaxy S10 Plus modeli benzer bir fiyat etiketi ile Avrupa'da satışta.

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