Dijital Hizmet Vergisi komisyondan geçti, Spotify üyelik ücretlerine zam geldi

Apple Music, Tidal, Deezer ve son zamAnda piyasa giriş yapan Youtube Müzik gibi alternatiflere rağmen müzik uygulamaları pazarında zirveyi koruyan Spotify, ücretli yani ‘premium’ üyelik paketlerine zam yaptı. Spotify'ın yeni fiyatları Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

ZAMLI FİYATLAR BELLİ OLDU

Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify, resmi internet sitesinde henüz güncel fiyatları açıklamadı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek.

Yeni Spotify Premium fiyatları şöyle:

Öğrenci: 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6.99 TL)

Bireysel: 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13.99 TL)

Aile: 26,99 TL/ay (Eski fiyat 20.99 TL)

VERGİ PAKETİ ÖNEMLİ MADDELERİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 31 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

Dijital Hizmet Vergisi'nin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcıları olacak. Dijital hizmet vergisi yüzde 7.5 olarak belirlendi. Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirası'ndan veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon eurodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirası'ndan az olanlar Dijital Hizmet Vergisi'nden muaf olacak. Cumhurbaşkanı bu hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkili olacak. Dijital Hizmet Vergisi'ni ödemeyenler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edildikten sonra sitelere erişim engellenecek. Facebook, Twitter ve Instagram gibi devler Türkiye'de bu vergiyi ödemekle yükümlü olacak.