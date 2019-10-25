Tam 44 milyon kullanıcı! Türkiye’de en çok kullanılan uygulama WhatsApp oldu

Araştırma şirketi Gemius, Türkiye’de en çok kullanılan mobil uygulamaları açıkladı. Gemius’un verilerine göre; mobil kullanıcı sayısı 2016’da 40,5 milyon, 2017’de 52,3 milyon ve 2018’de 56,9 milyon iken, bu sayının 2019’da 60,3 milyon oldu.

UYGULAMALARDA WHATSAPP İLK SIRADA

Ülkemizde en çok kullanılan uygulamalar arasında WhatsApp ilk sırada yer alıyor. Merak edilen sıralama şu şekilde;

1 – WhatsApp

2 – YouTube

3 – Facebook

4- Instagram

5 – Google Haritalar

6 – Facebook Messenger

7 – E-Devlet

8 – Sahibinden

9 – Twitter

10 – Letgo

11 – Garanti Bankası

12 – LinkedIn

13 – TikTok

14 – Yapı Kredi Bankası

15 – İş Bankası

16 – Yandex Navigasyon

17 – n11

18 – Trendyol

19 – Ziraat Bankası

20 – Bip

Listede en çok sosyal medya uygulamaları dikkat çekerken, alışveriş, ikinci el alım-satım ve bankaların mobil uygulamaları da yoğunluklu olarak karşımıza çıkıyor.

WHATSAPP’IN AYLIK GERÇEK ZİYARETÇİSİ 44 MİLYON

WhatsApp’ın 44 milyon aylık gerçek ziyaretçisi ve uygulamaya erişimin %87 olduğunu açıklandı.

Sıklıkla kullanılan uygulamalardan olan e-Devlet uygulamasının aylık gerçek ziyaretçi sayısı 13 milyon iken, 182 – Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin mobil uygulamasının aylık gerçek ziyaretçi sayısı 4,5 milyon olarak belirtildi.

SOSYAL MEDYANIN BİRİNCİSİ YOUTUBE OLDU

Sosyal medya özelinde YouTube’un toplam erişimi 46 milyon 898 bin 267 iken, bunun 43 milyon 327 bin 339’u mobilden geliyor. Aynı şekilde Facebook’un 43 milyon 748 bin 609’luk toplam erişiminde mobilin payı 41 milyon 407 bin 773 olarak karşımıza çıkıyor. 39 milyon 85 bin 494’luk toplam erişime sahip olan Instagram’ın 37 milyon 979 bin 978’ini mobilden elde ediyor.

Uygulamalarda kişi başına geçirilen süreye baktığımızda Facebook’ta 16 dakika mobilde, 21 dakikada PC’de; Instagram’da 22 dakika mobilde, 10 dakika PC’de ve YouTube’da 42 dakika mobilde, 11 dakika PC’de vakit geçiriliyor.