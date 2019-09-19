TEKNOFEST başladı! TEKNOFEST nerede yapılıyor, giriş ücreti var mı?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; Ocak 2017 tarihinde hayata geçen ve Türkiye'nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini temel hedefi olarak benimseyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Türkiye’nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenleniyor. İşte TEKNOFEST hakkında merak edilenler…

TEKNOFEST NEREDE YAPILIYOR?

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST ÜCRETLİ Mİ?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler’e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı’nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

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