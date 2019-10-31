WhatsApp’ta son görülme özelliği kalktı mı?

WhatsApp’ın son güncellemesi ile büyük bir değişime imza atacağı ve son görülme özelliğini kaldırılacağı Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. WhatsApp’ta son görülme özelliğinin kalkacağı sadece dedikodu gibi görünüyor. Çünkü; hem WhatsApp’tan bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı, hem de sızıntı haberleri ile ünlü teknoloji bloggerları bu konuda herhangi bir yorumda bulunmadı.

WhatsApp”ta dün yaşanan bir teknik sorun nedeniyle kullanıcıların gizlilik ayarı farkında olmadan değiştiği düşünülüyor. Gizlilik ayarlarının son görülme kısmında kullanıcılar “Herkes”, “Kişilerim” ve “Hiç kimse” seçeneklerinden birini seçebiliyor.

Dün yaşanıldığı düşünülen teknik sorun nedeniyle bazı kullanıcılarını gizlilik ayarlarında bu bölüm değişmiş olabilir. Konunun sosyal medyada bu kadar konuşulmasının sebebi de muhtemelen yaşanan teknik sorun…