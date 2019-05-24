18 Aralık sabahı herkes oradaydı

18 Aralık 2013 sabahı 6 gazetenin manşeti hemen hemen aynıydı: OPERASYON

Ancak savcılık sadece SÖZCÜ Gazetesi'nin manşeti üzerinden soruşturma açtı

Mütalaada yer alan Habertürk'e bir soru bile sorulmazken, SÖZCÜ hedefe kondu

1 – 6 yıl öncesine gidelim…17 Aralık 2013 operasyonundan bir gün sonra yani 18 Aralık 2013… Manşetlere bakalım… Kim ne demiş? Kim nasıl görmüş?…

SÖZCÜ: Tayyip bu pisliği temizle ya da istifa et, git.

HÜRRİYET: 3 rüşvet bombası… Yine şafak vaktinde operasyon

HABERTÜRK: 3'lü operasyon yemekhanede başladı.

MİLLİYET: Şok operasyon, iddialar ağır.

VATAN: Kilit isim Zarrab, üç bakan oğlu…

CUMHURİYET: Pimi çektiler, cemaat ‘Şah' dedi.

Altı manşeti okudunuz. SÖZCÜ'nün diğerlerinden farkı var mı? Yok! Ki ne demiş gazete: “Pislik temizlenmeli.” Bakanlar istifa etmedi mi? Etti… Gereken yapılmadı mı? Yapıldı! Ancak… Sanki o gün Türk medyasında sadece SÖZCÜ varmış gibi davranmak gazeteye yapılan operasyonun amacının ne olduğunu bize anlatmıyor mu?

Evet… ‘Kızgın demir soğuyacaksa' bunun en önemli adımı SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik algı operasyonuyla yürütülen davanın lehte bitirilmesi. Aylardır anlatıyorum, zaman zaman iktidar medyasından bile köşe yazarları SÖZCÜ davasının bitmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Peki savcılık mütalaasında ne deniyor?

2 – Mütalaada Habertürk de var ama soruşturma yok!

18 Ocak 2019 tarihli ve 17 sayfadan oluşan savcılık mütalaasının 5'inci sayfasında şöyle deniyor: “Taraf yazarları Emre Uslu ve Mehmet Baransu'nun, 17-25 Aralık soruşturmalarının çok gizli bir şekilde yürütüldüğü safhada, soruşturmada görevli olan ve kendileriyle aynı amaca hizmet eden diğer örgüt üyelerinden, soruşturmanın safahatı hakkında bilgi ve belge aldıkları…” Bakın bu tespit doğru.

Savcılık makamının unuttuğu şu: SÖZCÜ Gazetesi ve yazarları, başta Fetullah Gülen, Emre Uslu, Mehmet Baransu, Önder Aytaç ile FETÖ medyası tarafından hedefe konmuştu!

2007'de başlayan Ergenekon sürecinde NATO destekli bu örgüte karşı amansız mücadele vermişti. Bu unutuldu ya da unutturuldu… Devam edelim…

Savcılık mütalaasının aynı bölümündeyiz: “… 17 Aralık sözde yolsuzluk operasyonu basında da eş zamanlı algı operasyonu ile devam etmiştir. Bu bağlamda 18 Aralık 2013 tarihli Zaman Gazetesi, “Türkiye'yi sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu”, Taraf Gazetesi “Büyük operasyon”, Bugün Gazetesi “Şoke eden operasyon”, Habertürk Gazetesi “3'lü operasyon yemekhanede başladı” manşetleri ile çıkmış, haberlerin içeriğinde benzer şekilde yolsuzluk ve rüşvet operasyonuymuş gibi anlatım yapılmıştır…”

Peki SÖZCÜ Gazetesi savcılık makamına göre ne suç işlemiş: Örgütün bu manşetleriyle paralel haberler hazırlamış! Doğru değil! Gördünüz 6 manşeti değil mi? Mütalaada yer almayan Hürriyet, Milliyet, Vatan, Cumhuriyet'i de ekledim. Ancak… Soruşturmaya konu olan sadece SÖZCÜ olması garip değil mi? Şimdi merakım şu: Mütalaada geçen Habertük “FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım ettiyse” neden bir dava yok! Ya da diğer gazeteler!