ABD, stratejik ortağı PKK ile 20 yıldan bu yana devamlı görüşme yapıyor

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı Mazlum Kobani'yle ilgili CIA belgesini Trump'a verdi

– PKK'lılar, 2002'de, ABD Dışişleri'ne mektup yazdı ve “Görüşmeler sürmeli” dedi

– ABD, Irak'ı işgal etmeden önce, PKK yöneticileri CIA'yla ilişki kurduklarını söyledi

– Wikileaks, 2006'da, Amerikan Ordusu'nun Irak'ta PKK'lıları yakalamadığını belgeledi

1 – Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de örgütü yönlendiren PKK/YPG'li ‘Mazlum Kobani' adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin'in ‘terörist' olduğuna ilişkin CIA belgesini ABD Başkanı Trump'a ilettiğini açıkladı.

Türkiye bu konuda Amerika'nın iki yüzlü olduğunu bu belgeyle anlatmış oldu. Ancak… ABD, CIA ve başka unsurlar… PKK terör örgütüyle hep içli dışlıydı! Anlatalım:

Tarih 23 Ocak 2003…Milliyet Gazetesi'nin manşetinde şu başlık vardı: İŞTE KANIT

Fotoğrafın çekildiği yer, Kuzey Irak'ta PKK kamplarının bulunduğu Hinere-Kelaşin bölgesiydi. Fotoğrafta; çimenler üzerinde oturup sohbet eden altı kişi vardı. PKK yöneticileri, Nizamettin Taş, Davut Bağıstani, Halil Ataç, Dursun Ali Küçük, Ali Haydar Kaytan ve Peşmerge kıyafetli bir ABD görevlisi. Fotoğraf, ABD-PKK ilişkisini ilk kez bu kadar net somutlaştırıyordu.

Tarih 24 Ocak 2003…ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson, ABD'li yetkililerin PKK'lılarla görüştüğü iddialarını sert bir dille yalanladı. Pearson, Milliyet'in manşetten duyurduğu haber ve yayınladığı resmi “iğrenç, hiçbir doğruluğu olmayan büyük bir yalan” olarak niteledi.

Can Dündar ise haberinin arkasında duruyordu. Haberin sadece fotoğrafa dayanmadığını belirten gazeteci Can Dündar daha ayrıntılı bilgilere ulaşacaklarını söyledi. Dündar şunları kaydetti: “… Ama bir yandan da doğrusunu isterseniz, bu haberlerde, ben KADEK açısından da ABD açısından da Türkiye'ye örtülü mesajlar seziyorum. Yani, eğer Türkiye, böyle bir operasyonda yer almazsa,başına neler gelebileceğini ima eden bir şeyler var, bu belgelerde ve fotoğraflarda.”

Yani…

ABD, Irak'ı işgale hazırlanırken Türkiye'ye gözdağı veriyordu!…

PKK'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen mektup:

GÖRÜŞMELERDE DAHA FAZLA ORTAK NOKTA BULUNACAĞINA DAİR KUŞKUMUZ YOKTUR

2 – Tarih 21 Ocak 2002…Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup gönderdi. Karasu'nun imzasını taşıyan mektup özetle şöyleydi: “… Birçok konuda görüşlerimizin örtüşmesi ilişkilerimizin gelişip güçlenmesinde önemli bir zemin teşkil etmektedir. Görüşmeler sürdükçe daha fazla ortak noktaların bulunacağına kuşkumuz yoktur. Partimiz bu görüşmeleri devam ettirme iradesi ve isteğine sahiptir. ABD'nin Irak'a müdahalesi hem dost hem de düşman durumunda bulunan rejimlerin aşılması olanağını yaratacaktır.”

‘TEŞVİK İSTİYORUZ'

Karasu, “Irak'a yönelik gerçekleşecek müdahale, bölgedeki rejimleri sarsacaktır” dedi ve şöyle devam etti: “Partimiz, ABD ve AB'nin gücünü demokratik rejimlerin kurulmasından yana kullanmasını önemli gördüğünden böylesi bir gelişmeye tam destek verecektir. Kürt ulusal güçlerinin, aralarındaki ilişkileri düzeltmeleri ve ittifak yapmaları için ABD'nin teşvik ve çabalarına acil ihtiyaç vardır. Bize göre tarafların, ilişki ve görüşmeleri bir sonuca götürebilmeleri için daha cesur davranmaları gerekmektedir.”

Yani… Amerika ile görüşüldüğünü ilan etti.

PKK'lı Nizamettin Taş, gazeteci Ruşen Çakır' verdiği röportajda itiraf etti:

ABD'li yetkililerle ilişkiye geçtik, çünkü Irak'ı vuracakları belliydi

3 – Yine bir PKK'lının itirafını okuyalım…Üst düzey PKK'lı Nizamettin Taş, 27 Ocak 2013 tarihinde Vatan Gazetesi'nden Ruşen Çakır'a röportaj verdi. Taş, “ABD'nin Irak'ı vuracağı belliydi. ABD'nin Irak'taki askeri operasyonuna katılmaya karar verdik” dedi.

PKK'lı Taş şöyle devam etti: “… Çünkü ABD'nin müdahalesinin Irak'la sınırlı kalmayacağını, bütün Ortadoğu'nun değişeceğini düşünüyorduk. Ardından Suriye, İran, hatta Lübnan gelecekti. Şimdiki Arap baharı denen olaya benzer bir değişim bekliyorduk ve bunun taraftarı olalım istiyorduk.”

PKK içinde ikilik çıktığını anlatan Nizamettin Taş'ın şu bilgileri vermesi önemli: “… O noktada, bir ölçüde ikilik çıktı. Bazıları ‘ABD emperyalist bir güç, PKK ise anti-emperyalist bir hareket' dedi. Ama bizim yaklaşımımız genel kabul gördü. Sonra biz ABD ile ilişkiye geçtik, görüşmeler oldu. Fakat 1 Mart Tezkeresi'nin kurbanı olduk. ABD Dışişleri ve Pentagon, PKK'nın silah bırakmasını değil, Türkiye'ye karşı savaşı sürdürmesini istiyorlardı.”

İngiltere'demuhafazakarların gazetesi olarak bilinen The Daily Telegraph'tan çarpıcı tespit:

ABD'li subaylar sık sık helikopterlerle Kandil'e gidip PKK ile toplantı yaptılar

4 – Elimde 2015 yılında yazılmış çarpıcı bir kitap var. Gazeteci Mehmet Ali Güller, 4 yıl önce “Hükümet-PKK görüşmeleri” kitabının, “ABD'nin PKK'ye 32 desteği” bölümünde şu tespitleri yapmış:

1- ABD'li albay, üç hizbe bölünen PKK'de uzlaşma sağlanması için 11 ve 16 Temmuz 2003 günlerinde PKK Başkanlık Konseyi ile toplantı yaptı.



2- İngiliz The Daily Telegraph gazetesi yazdı: ABD'li subaylar sık sık helikopterlerle Kandil'e gidip PKK ile toplantı yaptılar.



3- PKK'lı Murat Karayılan, 29 Ekim 2010 tarihli Radikal'de yayımlanan açıklamasında, 2003-2004 yıllarında ABD ile görüşmeler yaptıklarını doğruladı.



4- Washington, 12 Mart 2004'te PKK'nın Kuzey Amerika Temsilcisi Kani Gulam'ı ABD Kongresi'ndeki bir toplantıya davet ederek siyasal statüsünü artırdı. Washington, KADEK ismini aldıktan sonra PKK'yı “terör örgütü listesine” aldı.



5- Wikileaks'in yayımladığı 25 Şubat 2006 tarihli ABD Dışişleri belgesinde, ABD Ordusu'nun Irak'ta PKK'lıları yakalama imkanı varken yakalamadığını kayda geçti.



6- Yine Wikileaks'in yayımladığı ABD Dışişleri belgelerinde… Irak'ın işgalinden sonra kimi silah depolarının PKK'nın eline geçmesine göz yumulduğu… Ele geçirilen Irak silahlarının doğrudan PKK'ya verildiği ve hatta bu silahlarla PKK'nın Türkiye'ye saldırısına yol verildiği belirtiliyor.