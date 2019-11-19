Arınç’a adrese teslim soru yönelten Öztürk sistemi sorguluyormuş!

AA'nın eski patronu Kemal Öztürk gazetecilik dersi veriyor ama…

✔ 2003-2007 arasında Bülent Arınç'ın, 2007-2011 arasında Tayyip Erdoğan'ın danışmanıydı

✔ 2011-2014 arası Anadolu Ajansı'nın başındaydı, sonrasında da Yenişafak'ta köşe yazdı

✔ Bugün ‘sistemle' kavga ettiğini söylüyor ve kendisinden manşet onayı alanlara yükleniyor

✔ Ancak… Bülent Arınç'a, “Birkaç olayı düzeltmeniz gerekiyor” diye soru sormaya başlayan da o

Karşınızda bir döneme değil her döneme damgasını vurmuş bir isim var! 2002'de AKP'nin kurucusu, Başbakan Yardımcısı, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç…

O kadar çok bilinmeyen ve o kadar çok soru var ki!

BAĞIRSAKLAR TEMİZLENİYORDU!

Mesela… AKP kuruculuğundan vazgeçmeyi hiç düşündü mü? TRT ve Anadolu Ajansı'nda (AA) Fetullahçılar kadrolaşırken göz mü yumdu? Ya da… Ergenekon sürecinde, “Türkiye iyi bir noktaya gidiyor. Bu sıkıntılar, sancılar bir taraftan doğum sancısıdır. Bir taraftan da bağırsakların temizlenmesidir” cümlelerinden pişman mı?

Biraz daha ileri gidelim… Aksiyon Dergisi'ne verdiği röportajda; düzmece delil ve gizli tanıklarla yürütülen Ergenekon ve Balyoz davalarının hakim-savcıları için, “Onlara bütün Türkiye'nin demokrasi adına büyük bir borcu var” değerlendirmesinin hâlâ arkasında mı?

Hadi biz soralım:

“15 Temmuz'a giden yolda alamet görmedim” dediniz, kör müsünüz?

4 Kasım 2019'da Youtube kanalında konuk ettiği Arınç'a bu soruları yöneltmeyen AA'nın eski patronu Kemal Öztürk, ‘sistem'le kavga ettiğini açıkladı!

ERTESİ GÜNÜN MANŞETLERİ

Hangi sistemle?

Adaletsiz olduğunu düşündüğü bu sistemle! Ancak…

Bu sistemin önemli aktörlerinden Arınç'a soru bile soramadı!…

Öztürk, 17 Kasım'da ise Çağlar Cilara'nın konuğu oldu…

Başbakan Tayyip Erdoğan'a danışmanlık yaptığı 2007-2011 arasında yaşadıklarını şöyle anlattı: “… Bugün çok bağımsız ve çok özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, o zamanlar gazete yönetiyorlardı. Ve ben istemeden, ertesi günün gazete manşetlerini bana gönderiyorlardı. ‘Uygun mudur?' diye soruyordu ve öyle yayınlıyordu.” Söz konusu gazetecilerin bugün aktif ve muhalif olduğunu söyleyen Öztürk, isimleri ifşa etmeyeceğini söyledi.

Bu cümleleri de tartışma yarattı ve dün şu açıklamayı yaptı:

“Sistemi, gazeteciliği konuşalım…” Sistem… Gazetecilik… Adalet… Gerçek haber… Peki tartışalım…

‘Sayın Arınç, bazı iddiaları düzeltir misiniz…' diye başlayan soru ve Yaşar Kemal'e saygısızlık

Cumhuriyet Gazetesi'yle anlaşan gazeteci arkadaşım İpek Özbey ‘journo' için kaleme aldığı “10 maddede röportaj sanatı”nda usta edebiyatçı Yaşar Kemal'den şu alıntıyı yapmıştı:

“Röportaj bal gibi edebiyattır. Onu haberden ayıran nitelik onun edebiyat gücüdür. Haber bir yaratma değildir, bir taşımadır. Röportaj bir yaratmadır. Haber gerçek değil mi, bence haber gerçeğin simgesidir. Haberin arkasında neler var, neler dönüyor, ne yaşamlar, dramlar, sevinçler var, haber bunu bize veremez. Röportaj haberin varamadığı yere varandır, nasıl, gerçeği değiştirerek değil, yaratarak.”

Yaşar Kemal'in röportaj için yaptığı tanımdan yola çıkalım…ve Öztürk'e bakalım.

Bülent Arınç, Kemal Öztürk'ün Youtube kanalındaydı. Öztürk, 2009'da yaşanan ‘Kozmik Oda' kumpasıyla ilgili soru sormak için harekete geçti ve şu cümleyi kurdu:

“… Birkaç olayı daha düzeltmeniz gerekiyor. Kozmik Odayı siz mi açtınız?” Arınç yanıt veriyor: “Hayır! İftira.…” Şaşırmayın!

Kemal Öztürk, Kanal 7 döneminden bu yana yakın durduğu Arınç'ın ‘Kendisini temize çekmesi' için olanak sağlıyor! Arınç'ın düzeltmesi gereken olayları Öztürk hatırlatıyor ve düzeliyor!

Bitmedi…

ARINÇ'A ARINÇ SORUNCA

Mesela Arınç diyor ki… “15 Temmuz'a giden yolda bir alamet görmedim..” Kemal Öztürk müdahale etmiyor ve diyemiyor…

“Nasıl olur Sayın Arınç? Ergenekon, Balyoz, MİT krizi, Şike vs…” Ya da… “Siz Ergenekon için ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor' demiştiniz. Arkasında mısınız?” diye soramıyor.

Sanki… Arınç, Arınç'la röportaj yapıyor!

Mesele, danışmanlığını yaptığı kişinin propagandasına izin vermek! Gerçeği aramak değil… Bitmedi…

Sistemle kavga etmek isteyen ilk önce Arınç'la kavga etmeli

AKP'li Bülent Arınç diyor ki…

“Özellikle siyasetçileri, toplumda önde gelen kişileri damatları üzerinden vurmak çok yanlış. Dindar insanlar içinde bir şekilde FETÖ'yle yolu kesişmemiş insan az bulunur. Bugün yargıyı en çok zorlayan, kamuoyunu da en çok yanıltan bir olaydan bahsetmek istiyorum; o da algı meselesi. Geçmişte de bu tür şeyler olurdu. Önce o kişi hakkında peşinen suçlayıcı bir algı yaratılırdı. Olgu hariç. Damadım hakkında iddia ettikleri suçlamaların hiçbirinin olgu haline gelmediği, bununla ilgili delil bulunamadığı yargı kararıyla sabit.”

Kemal Öztürk'ün bu sırada Arınç'ı izlediğini görüyoruz ve müdahale yine yok! Mesela…

“Geçmişte de bu tür şeyler olurdu. Algı yaratılırdı” diyen Arınç'a diyemiyor… “Ergenekon'dan bahsediyorsunuz!” Ya da… “Peki siz kozmik odada ilk gelen bilgilere neden hemen inandınız?” sorusuna dili varmıyor!

Kemal Öztürk, acaba Damat Ekrem Yeter iddianamesini okumuş mu? FETÖ'nün ‘Başyüceler' örgütüyle yapılan 766 görüşmenin anlamını merak etmiyor mu? Etmiyor… Oysa Öztürk ‘sistemle kavga etmek' istediğini ilan etmişti daha dün!…Bülent Arınç'la kavga etmeden nasıl olacak?