Batı, PKK’nın bölgesel terör ağını destekliyor

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan bugüne ışık tutan çarpıcı rapor:

Tespit 1: PYD'nin silahlı kanadının (YPG) oluşabilmesi PKK terör örgütü sayesinde oldu

Tespit 2: PYD'nin kurucu üyeleri aynı zamanda PKK'nın silahlı kanadı olan HPG üyesidir

Tespit 3: Batılı başkentler, PKK'ya siyasi, askeri, diplomatik, ekonomik yardım yapmakta

Tespit 4: ABD hükümetleri YPG'yi ABD merkezli bazı ‘savaş vakıflarıyla desteklemektedir

1 – Türkiye ile ABD arasında yapılan ‘Güvenli Bölge' anlaşmasının ardından dün Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne ait mevzilerinin tahrip edildiği belirtildi… Bu olumlu gelişme… Ancak…

Biz iki yıl öncesine dönelim…

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nca Haziran 2017'de hazırlanan “PKK'nın Bölgesel Terör Ağı Yapılanması” başlıklı 57 sayfadan oluşan raporu yeni inceleme fırsatı buldum. Raporda bugüne ışık tutan çarpıcı tespitler var! Örneğin… Öcalan'ın 1999'da yakalanmasının ardından terör örgütünün dönüşüm geçirdiği belirtiliyor:

‘YENİ BİR ŞEMSİYE YAPI' VURGUSU

“… PKK, Öcalan'ın yakalanmasından sonra istikrarlı ve tedrici (derece derece) bir dönüşüm sürecine girdi. Özellikle 2002 yılından bugüne dek geçen sürede yeni bir terör ağı yapılanmasına gitti. Böylece kendisini birçok örgütün üzerinde yeni bir şemsiye yapı olarak konumlandırdı. PKK ve PYD (Suriye'deki PKK partisi) ilişkisi PKK'nın PYD'yi kurduğu andan ibaret değildir. PYD'nin silahlı kanadının (YPG) oluşabilmesi PKK sayesinde oldu.”

Peki, PYD/YPG raporda nasıl anlatılmış? Batı nasıl destek vermiş? ABD'li hangi vakıflar Suriye'de?

“PYD'nin kurucuları PKK/KCK'nın silahlı kanadı HPG üyesidir”

2 – Raporun “PKK'nın PYD ve YPG'si” başlıklı bölümde şu tespitler var: “PKK, PYD'yi Suriye'deki kolu olarak 2003'te kurmuştur. PYD, Abdullah Öcalan'ı önder olarak kabul eder. Ancak… PYD güçlenip DEAŞ'a (IŞİD) karşı ABD ile işbirliği yapmaya başladığında, ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile bağlantıları olduğuna dair suçlamaları şeklen de olsa ortadan kaldırtıp, meşruiyet kazanmaya ihtiyacı vardı. Bu sebeple PYD gerçek amacını saklamak için 2015 yılında yeni bir tüzük çıkararak resmi belgelerindeki bütün KCK ve Kongra-Gel ifadelerini çıkarmıştır.”

YPG'NİN MANEVRASI

Raporun can alıcı bölümüne geliyoruz…Sayfa 19…Okuyalım: “YPG'nin, PKK ile olan bağlantısını inkar etmesi taktiksel bir manevra. Çünkü partinin (PYD/YPG) bilinen kurucu üyeleri aynı zamanda PKK'nın silahlı kanadı olan HPG üyesidir. Bu durum PKK'nın Suriye'deki silahlı kolu olarak görevlendirdiği YPG vasıtasıyla örgütsel olarak Suriye'ye kadar uzanmasına yol açmıştır. Bu isimler arasında, PYD'nin kurucularından, PKK/HPG militanları Şilan Kobani, Zekeriya İbrahim, Hikmet Tokmak (Fuat), Nebo Ali (Cemil) ve Hacı Cuma Ali (Ciwan) sayılabilir.”

Polis Akademisi'nin raporunda PKK/YPG'ninnın uluslararası bağlantıları da dikkat çekici…

‘ABD, YPG'nin hava kuvvetleri YPG ise ABD'nin kara kuvvetleri'

3 – Raporun sonuç bölümüne geçiyoruz… Sayfa 45… Şu tespit çok önemli: “… Suriye'deki PYD/YPG varlığı 2003 yılından PKK merkezince kurulduğu ve o dönemden bu yana PKK talimatları doğrultusunda hareket ettiği düşünüldüğünde…PYD varlığının PKK için ve PKK sayesinde olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'nin Batılı müttefikleri ise DEAŞ terör örgütüyle mücadele için ‘seküler' ama bir başka terör örgütü olan PKK'nın bölgesel terör ağını desteklemektedir. Batılı başkentler, ‘demokratik özerklik' ve ‘Rojava devrimi' adına PKK'ya siyasi, askeri, diplomatik, ekonomik ve insani sermaye yardımı yapmaktadır.” Ve…Sayfa 31… “PKK Yapılanmasına Batı Desteği” başlıklı bölüm işin özü: “… DEAŞ'ın (İŞİD) 2104'te Kobani'ye yönelik saldırısından itibaren ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla birlikte hareket ettiği daha gözle görülür hale gelmiştir. ABD, YPG'nin hava kuvvetleri, YPG ise ABD'nin kara kuvvetleri haline geldi. ABD hükümetleri şu ana dek YPG'yi Enternasyonel Kurtuluş Evlatları (Sons of Liberty Internatıonal,SOLI) ve Yurtdışında İnsancıl Savunma (Humaniratarian Defense Abroad, HDA) adlı, ABD merkezli bazı ‘savaş vakıflarıyla desteklemektedir.”