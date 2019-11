Beyaz Saray Tesisatçıları Pentagon ve Watergate olayında nasıl yakalandı?

✔ 1971… Pentagon Belgeleri yayımlandı, ABD'nin Vietnam yalanı ortaya çıktı

✔ ABD Başkanı Nixon, belgelerin yayımlanmaması için ‘Tesisatçı' ekibi kurdu

✔ 1972… Watergate patladı. Yakalanan 5 ‘böcekçi' de Nixon'un ‘tesisatçısı'ydı

✔ Yani… Her ülke, yabancı servislerin kurduğu ‘birimlere karşı uyanık olmalı

1 – Tarih 30 Kasım 2010…Amerika'nın Ulusal Haber programlarından Democracy Now'un (Demokrasi Şimdi) haber bülteninde, Wikileaks (Sızıntı) belgeleri üzerine Amerikalı filozof Noam Chomsky ile bir röportaj gerçekleştirildi. Chomsky, 1971 yılında Vietnam Savaşı ile ilgili Pentagon belgelerini sızdırdığını açıkladı. O zaman ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'da çalışan Daniel Ellsberg ve Tony Russo ile arkadaş olduğunu ve iki ismin belgelerin kopyalarını alarak kendisine ulaştırdığını söyledi. Chomsky de bu belgeleri basına ulaştırdı. Gazetecilik tarihinin en önemli olaylarından biriydi “Pentagon Belgeleri”!

HALKA YALAN SÖYLEYEN BAŞKANLAR

ABD'nin dört başkanı… Dwight D. Eisenhower (1953-1961), John F. Kennedy (1961-1963), Lyndon B. Johnson (1963-1969) ve Richard Nixon (1969-1974)…

1 Kasım 1995'te başlayan Kuzey Vietnam ile Güney Vietnam arasındaki savaşta ABD, anti-komünist Güney'in yanındaydı! 5 milyona yakın sivil hayatını kaybetti. ABD'nin, 66 bin askeri öldü, “Vietnam bataklığından” çıkamadı. ABD'de, Vietnam Savaşı döneminin Savunma Bakanı Robert McNamara başkanlığında özel bir komisyon, 1945- 1967 yılları arasındaki ABD -Vietnam ilişkileri üzerine bütün belgeleri içeren kapsamlı bir gizli rapor hazırladı. Askeri analist Daniel Ellsberg, bu raporda Amerikan devlet görevlilerinin ve yöneticilerinin sürekli halka yalan söylediğini gördü. 1.5 yıl boyunca belgeler Ellsberg'in elinde kaldı!

BAŞKAN NİXON'IN KURDUĞU ÖZEL BİRİM

Ve… New York Times, 13 Haziran 1971 günü tarihe “Pentagon Papers (Pentagon Belgeleri)” olarak geçecek dosyanın ilk bölümünü yayınladı. Nixon, New York Times'a kişisel bir telgraf çekerek yayını durdurmalarını istedi. Ve mahkeme kararı çıkarttı.

New York Times direndi. Yayın yasağı getirilen belgeler Washington Post başta olmak üzere 18 Amerikan gazetesine de gitti. Nixon yönetimi daha fazla belgenin sızmasını önlemek için “White House Plumbers/Beyaz Saray Tesisatçıları/” adlı gizli bir birim kurdu. ‘

Tesisatçılar'ın başında Nixon'un iç politika danışmanı John Ehrlichman'ın olduğu özel birimin görevi şuydu:

‘Özel birim', Ellsberg'in psikolojik rahatsızlıkları olan bir insan olduğu iddiasında kullanabilmek için California'daki psikiyatristinin ofisine gizlice girerek, kişisel tıbbi kayıtlarını ele geçirmeye bile çalıştı. Olmadı! 47 ciltten oluşan belgeler yayımlandı.…Bitmedi…

Adalet Bakanı ve bir savcı tesisatçıların kimliğini buldu

2 – “White House Plumbers/Beyaz Saray Tesisatçıları/”nın görevi Nixon döneminde hiç bitmedi…

17 Haziran 1972'de, beş tesisatçı, Watergate binasındaki Demokrat Parti merkezine dinleme cihazları yerleştirmeye çalışırken yakalandı. Görünüşte hırsızlık vardı… Ancak… Adalet Bakanı Elliot Richardson ve Archibald Cox isimli savcı, beş şüphelinin kimliğini ortaya çıkarınca… 19 Haziran 1972'de Washington Post, zanlılar arasında Cumhuriyetçilerin üst düzey güvenlik yetkilisinin bulunduğunu yazdı. Beyaz Saray Danışmanı John Dean, Watergate Komisyonu'na, skandalı örtmek için Nixon'la 35 kez konuştuğunu söyledi.

8 Ağustos 1974'te de Richard Nixon görevinden istifa etti.

“Watergate” skandalının haber kaynağı, ‘'Deep Throat-Derin Gırtlak''tı. Derin Gırtlak, Watergate skandalını araştıran Washington Post gazetesi muhabirleri Carl Bernstein ve Bob Woodword'a, soruşturmaya ilişkin önemli bilgileri aktarmıştı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'nın eski başkan yardımcılarından Mark Felt, 2005'te “derin gırtlağın kendisi olduğunu'' açıkladı. ‘Tesisatçı'ya karşı gazeteci diyelim ve devam edelim…

“Sinik ve çıkarcı basın zamanla kendine benzeyen insan yığını üretir”

3 – “Beyaz Saray'ın Tesisatçıları”nı anlatmamın tek nedeni var! Her ülke kendi tesisatçılarıyla mücadele etmelidir. 1904 yılında The North American Review'de yazdığı makalesinde adına ödül verilen gazeteci Joseph Pulitzer şöyle der: “Cumhuriyetimiz ve gazeteleri ya beraber yükselir ya da beraber çöker. Çıkarcılıktan uzak, bağımsız, kamusal hizmet görevlisi basın, kamusal erdemi koruyabilir. Bu erdem olmadan her hükümet, sahtekar ve alaycıdır. Sinik, çıkarcı, demagojik bir basın ise zamanla kendine benzeyen insan yığını üretir.”