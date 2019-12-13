CIA, Türkiye’de olan bitenden haberdardı

15 TEMMUZ'DAN 5 GÜN SONRA ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POWELL'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ WILKERSON, DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASINDA “ABD YÖNETİMİ VAR” DEDİ… UNUTULDU

✔ İnsanlar bugün nasıl İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın 1953'te nasıl devrildiğini okuyorsa…

✔ 25 yıl içinde de çocuklarımız ve torunlarımız olan biteni okuyacak! Ankara'da, Caracas'ta, Şam'da…

✔ CIA Direktörü John Brennan'ın Türkiye'de neler olup bittiğinden haberdar olduğuna şüphe yok…

✔ ABD, çıkarına ‘düşman' olarak gördüğü hükümeti değiştirmek için siyasi- askeri araçları kullanıyor

Lawrence Wilkerson… Amerika'da, Virginia'daki William-Mary Koleji'nde Kamu Yönetimi Bölümü'nde profesör. 31 yıl ABD Ordusu'nda albay olarak askeri eğitim vermiş… 2002-2005 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Özel Kalem Müdürü… Bugün, o dönem yaşadıklarını yani George W. Bush dönemini anlatan bir kitap hazırlıyor.

ÇIKARLARA DÜŞMAN HÜKÜMETLER

20 Temmuz 2016'da, Fetullahçı darbe girişimden 5 gün sonra Sputnik'e demeç verdi ve 15 Temmuz akşamı başlayan ve 16 Temmuz sabahı bastırılan darbe girişimine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı. Okuyalım: “… Bence John Brennan ve diğerlerinin Türkiye'de neler olup bittiğinden haberdar olduklarına şüphe yok. ABD, çıkarlarına ‘düşman' olarak gördüğü hükümetleri değiştirmek için siyasi ya da askeri araçları kullanır. Bizim yaptığımız gibi gizli operasyonları adet haline getirdiğinizde, bizim gibi bir kez ‘Yeni Roma' olduğunuzda, bunun olmadığını düşünmeyin; kaçınılmaz şekilde bu operasyonlara yakalanıyorsunuz. ABD eski Başkanı Donald Reagan döneminde CIA'nın 58 gizli operasyonu var.”

25 YIL SONRA TARİH YAZACAKTIR

Bu demecin devamı ise Sputnik'in İngilizce bölümünde duruyor.

Bunu da okuyalım: “… Şapkamızı önümüze koyalım! İnsanlar bugün nasıl İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın 1953'te nasıl devrildiğini okuyorsa, 25 yıl içinde de çocuklarımız ve torunlarımız da bu olan biteni okuyacak. Bunun Caracas'ta (Venezuela), Kiev'de (Ukrayna), Ankara'da (Türkiye), Şam'da (Suriye) ve Bağdat'ta (Irak) olmadığını düşünebilir misiniz?”

Wilkerson çok açık konuşmuştu ve Türk medyası bu bilgileri nedense paylaşmadı ya da unuttu! Çünkü… Wilkerson, 15 Temmuz'un bir ABD projesi olduğunu net bir şekilde anlatmıştı ve bu birilerinin işine gelmedi. Hatırlatalım…

15 Temmuz gecesi saat 22.00… Kerry: Türkiye'de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum

15 Temmuz gecesi saat 22.00 sıralarında başlayan FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili ABD'den ilk açıklama saat 23.57'de gelmişti. Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, “Türkiye'de barış, istikrar ve devamlılık olmasını umuyorum” demiş, darbecilere karşı bir tavır almamıştı. Ve gece yarısı saat 02.05'te Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendirildiğini açıkladı. Associated Press haber ajansının geçtiği haberde, Obama'nın “Türkiye'de tüm taraflar demokratik yollarla seçilmiş hükümete destek vermeli” dediği aktarıldı. Jonh Kerry de Obama'dan 15 dakika sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı ve “Kerry, Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'nin demokratik yollardan seçilmiş sivil hükümetine ve demokratik kurumlarına tam destek verdiklerini söyledi” denildi. Yani… ABD, darbe girişiminden 4 saat sonra hükümeti desteklemek zorunda kaldı! Hatırlatalım…

YARGITAY: 15 Temmuz darbe girişimi, uluslararası güç odaklarının desteğini almıştır

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, darbe girişimine katılan bir albay ve bir binbaşı hakkında 2017'de ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 43 sayfalık tebliğname hazırladı ve Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararına hak verdi ve onadı.

KARAR ÇOK NETTİ…

Yargıtay'ın onama kararında şöyle denildi:

“… 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili verilen mahkeme kararları, derdest bulunan dava dosyaları ve yürütülen soruşturmalar değerlendirildiğinde…

15 Temmuz darbe teşebbüsünün, daha önce de birçok kez yaşandığı üzere, uluslararası güç odaklarının da desteğiyle, esas itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirildiği, kalkışmaya başka unsurların da katılmış olma ihtimalinin, darbenin bu karakterini değiştiremeyeceği değerlendirilmiştir.”

ABD KARTLARINI AÇIK OYNUYOR TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Aslında…

Amerika Birleşik Devletleri açık oynuyor!

Örneğin…

Üç gün önce… ABD'de yasama organı Kongre'nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi ile Senato'nun Silahlı Hizmetler Komisyonları, aylar süren pazarlıkların ardından ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 738 milyar dolarlık (4.2 trilyon TL) 2020 yılı bütçesinde anlaşmaya vardı. Ortak metinde, ABD'de bulunan Türkiye'ye ait 6 adet beşinci nesil F-35A tipi savaş uçağının ABD Hava Kuvvetleri tarafından satın alınması öngörülüyor.

İki gün önce… ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Mark Esper, “Bence, ulusal savunma stratejimize uygun olarak Rusya'ya karşı koymanın temel yolu NATO, müttefiklerimiz üzerinden hareket etmek” dedi.

Pentagon şefi, “Beni en çok Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşıp, NATO ekseninden çıkıyor olması endişelendiriyor” diye kaydetti.

Esper, “Önümüzdeki görev, onları NATO ile yakınlaştıracağımızı anlamak…Onlar anahtar partner. 70 yıl boyunca öyleydiler” tespiti yaptı.

SONUÇ:

Türkiye'nin eksen kaymasından dolayı hem endişeliler hem de tehdit etmeyi sürdürüyorlar.