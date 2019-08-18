FETÖ’cüye kumpas kurdu diye ceza verilmezse FETÖ ile mücadele edemezsin!

Ergenekon, Balyoz… Bu davaların hakimlerine sadece FETÖ üyeliğinden ceza veriliyor

✔ İktidar, FETÖ ile mücadeleyi “17-25 Aralık”a bağladı… Kumpas davalarını unuttu… Yanlış!

✔ İstanbul başta olmak üzere, Ergenekon, Balyoz davaları için kumpas kararı çıktı… Doğru!

✔ Yargıtay, Balyoz kumpasında rol alan hakime sadece örgüt üyeliğinden ceza verdi… Eksik!

✔ ‘Fetullahçı yapıyla mücadelede eksik ne?' sorusuna yanıt net: Siyaset yargıdan uzak durmalı

1 – Üç gün önce… SÖZCÜ Gazetesi'nin özel haberlere imza atan muhabiri Asuman Aranca haber merkezine “Balyoz hakimi İdris Asan FETÖ'cü olmayı bilerek seçti” başlıklı bir haber geçti. Haberdeki ayrıntı önemliydi. Okuyalım: “… Kumpas davalarından Balyoz'da, sanıkların tahliye taleplerini reddeden, emekli Albay Dursun Çiçek hakkında ise ikinci kez tutuklama kararı çıkaran Yargıtay eski üyesi İdris Asan'a verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasının gerekçesi belli oldu. Kararda, Asan'ın hukukçu kimliğine karşın örgüt hiyerarşisine bilerek girdiği ifade edilirken, Balyoz davasında imza attığı hukuksuzluklardan hiç bahsedilmemesi dikkat çekti.”

Altını çizelim… Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, Balyoz davasında imza attığı hukuksuzluklardan hiç bahsedilmemesi dikkat çekti…

İşte Fetullahçı Terör Örgütü'yle yapılan mücadeledeki en büyük eksiklik, Ergenekon gibi kumpasların gerekçeli karar içinde yer almaması!

BİR PARAGRAF YAZILMALI

İlk önce Balyoz hakimi İdris Asan'la ilgili gerekçeli kararın ayrıntısına bakalım: “Örgüt faaliyetlerine dahil olarak hiyerarşiye, mahremiyete ve kurallara riayet ettiği… Bir hukukçu olarak tüm bunları bilmesine ve öngörmesine rağmen örgütsel tavır ve aidiyet duygusu ile hareket tarzını sürdürdüğü… Örgütsel yapılanmayı bilinçli tercih ettiği yönünde tam bir vicdani kanaat oluşmuştur…”

Şimdi bu kadar net bir şekilde örgüt üyesi tanımlaması yapılan İdris Asan'la ilgili Balyoz dönemine atıfta bulunan bir paragraf neden yok?

Hatta… Bakırköy 2. Ağır Ceza Hakimliği'nin ‘kumpas kuran hakim ve savcılar'la ilgili kabul ettiği iddianamede 21'inci sırada yer almasına rağmen!

Peki kim bu İdris Asan?

Çetin Doğan başta olmak üzere mağdurlar şikayetçi olmuştu!

2 – İstanbul Hakimliği döneminde Balyoz kumpasında sanıkların tahliye taleplerini reddeden, davanın sanıklarından eski Albay Dursun Çiçek hakkında nöbetçi hakim olarak ikinci kez tutuklama kararı veren İdris Asan, 2010 Anayasa değişikliğinin ardından yapısı değiştirilen HSYK tarafından 2011'de Yargıtay'a üye seçilmişti.

HUKUKA AYKIRILIK…

Ergenekon, Balyoz, İrticayla ile Mücadele Eylem Planı, Poyrazköy gibi davalarda yargılanan sanıklar, tutuklama ve tutuklamaya yapılan itirazlarla ilgili gerekçesiz kararlar veren hakimlerin Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı davrandıklarını öne sürerek, bu hakimler aleyhine ayrı ayrı tazminat davası açmışlardı.Dava açılan hakimler arasında İdris Asan da bulunuyordu. Balyoz planı davası kapsamında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 1. Ordu eski Komutanı Org. Çetin Doğan, 2013'te Balyoz planı soruşturmasında görev alan emniyet görevlileri, İdris Asan'ın da arasında bulunduğu savcı ve hakimler hakkında, kendisine kumpas kurulduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

50 HAKİM-SAVCIYA DAVA

Bu şikayetler üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 50 hakim ve savcıyla ilgili 14 Haziran 2019'da iddianame düzenledi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi kabul etti. Peki bu iddianamede Asan'la ilgili hangi suçlamalar vardı?

‘Türk Silahlı Kuvvetler üzerine oynanan oyunların içindedir'

3 – Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Haziran 2019'da İdris Asan'la ilgili şu iddialarda bulundu:

HUKUKİ OLGU YOK

■ Balyoz Davası olarak bilinen davanın soruşturma ve kovuşturma aşamasında; kararların gerekçeli olması gerektiği halde, AİHM kriterlerine aykırı olarak yasa maddesini gerekçe yazdı. Sanıklar hakkında hukuki ve fiili hiçbir olgu ortaya koymadan, soyut, basmakalıp cümlelerle, toptancı bir anlayışla, tutuklama ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi……

■ Soruşturmaya konu dosyada görev alan Cumhuriyet savcılarının kıdemlerinden beklenmeyecek şekilde evrensel kurallara riayet etmedi……

TOPTANCI ANLAYIŞ

■ Toptancı anlayışla gerekçelendirmeye dahi gerek duymadan, plan seminerine katılan 162 kişiden 52 si hakkında, CD lerde bulunan dijital belgelerde isimleri yer alan binlerce kişiden sadece 300 kişi hakkında dava açtı……

FETÖ'NÜN AMACI İÇİN

■ Şüpheli isimleri belirlenirken hangi kritere göre hareket edildiğinin belli olmadığı, Cumhuriyet Savcılarının açıkça hukukilikten uzak keyfi davranışlarıyla Fetullahçı Silahlı Terör Örgütünün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri sonucuna ulaşılmıştır…

BASİT HATALAR DEĞİL

■ Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerin yaptığı hukuka aykırı, adil yargılanma hakkının ihlalini oluşturan iş ve işlemlerinin miktarı, sanıkların TSK mensubu genellikle üst düzey görevlerde yer alması, kaynaklanan basit hatalar olmadığı…

SİSTEMATİK OYUN

■ Bireysel olmaktan öte sistematik ve TSK üzerine oynanan oyunların sergilendiği bir bütünsellik özelliği taşıdığı…

‘Kumpas tetikçiliği yaptıkları yazılmalı'

4 – Kumpas davalarının avukatı Mahir Işıkay, İdris Asan hakkındaki kararı şöyle değerlendirdi: “Kumpas davalarında yer alan hakim ve savcılar hakkında açılmış soruşturmalar var. Ancak sonuçlanmayan soruşturmalar mevcut. Diğer yandan Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk soruşturmalarında yer alan ve kumpasın tetikçiliğine soyunan bazı hakim-savcılar hakkında ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yapılan yargılamalarda mahkumiyet kararları çıktığını görüyoruz.

‘GEREKÇELERİ GÜÇLENDİRECEKTİR'

“Son örneği İdris Asan, Ömer Diken, Savaş Kırbaş gibi… Gerekçeli kararlarının bazılarında kumpas davalarındaki fonksiyonlarına yer verilmediği sadece ‘silahlı terör örgütü' üyeliklerinden ceza verildiğini görmekteyiz. Bu davalardaki rollerinden de bahsetmeleri, onların özellikle alt sınırdan uzaklaştıkları mahkumiyet kararlarında gerekçelerini güçlendirebileceğini düşünüyorum.”