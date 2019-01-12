‘İhlas Holding CEO’su FETÖ yöneticisidir’

Ören'in 15 Temmuz'dan 3 ay önce işe aldığı Cahit Paksoy için 29 yıl hapis istendi.

Tarih 19 Nisan 2016… Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şirketlerinden biri olan Akfa Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Paksoy, Mücahit Ören'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İhlas Holding'e CEO olarak atandı. Yani…15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay önce… Devam edelim… Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur “FETÖ'cüler darbe yapacak” yazılarının ilkini 2 Nisan 2016'da ikincisini de 21 Nisan 2016'da yazdı. Yorum sizin…Yani Cahit Paksoy gruba CEO olarak atandıktan iki gün sonra… Devam edelim…

DİĞER FETÖ'CÜ KAÇTI

Tarih 17 Ağustos 2016… İhlas'ın CEO'su Cahit Paksoy, Akfa Holding'in başındaki Fatih Aktaş'la birlikte tutuklandı. Akfa'nın diğer Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Demir ise darbe girişiminden hemen önce yurtdışına kaçtı. FETÖ'cü Demir'e Akfa'da ‘Abi' diyen isim de Cahit Paksoy'du.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Tarih 27 Ağustos 2016… İhlas Holding, CEO Cahit Paksoy'un görevine son verildiğini açıkladı.

Tarih 15 Kasım 2016… İhlas'ın CEO'su Paksoy tahliye edildi. Paksoy'la birlikte tutuklanan başka işadamlarını da serbest bırakan isim ise Anadolu Adliyesi 5. Sulh Ceza Hakimi Hasan Akdemir'di. Hakim Akdemir'in, bir işadamını tahliye ederken rüşvet aldığı ortaya çıktı ve tutuklandı.

ÖRGÜTE İNSAN VE FİNANS TEMİNİ

Tarih 9 Ocak 2019… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan 551 sayfalık iddianamede, 8 ihbarcı ve 84 sanık yer aldı. İddianamede, silahlı terör örgütünün talimatlarıyla kurulduğu, bu bağlamda örgüte sürekli insan ve finans kaynağı temin ettiği gerekçesiyle Akfa ve alt şirketlerine kayyum atandığı belirtildi.

MÜCAHİT ÖREN'E KİM ÖNERDİ?

İhlas Holding eski üst yöneticisi sanık Cahit Paksoy'un “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 18 yıldan 29 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Soru şu: Cahit Paksoy'u Mücahit Ören'e öneren isim kim?

‘Akfa'ya getirilmesi başlı başına bir soru işaretidir'

Şimdi gelelim iddianamede Cahit Paksoy'la ilgili geçen bölümlere ve ifadelere. Sayfa 89… ‘Gizli Tanık Ufuk' şunları anlatmış: “Cahit Paksoy'u görünüşte Fatih Aktaş CEO getirdi. Geldikten sonra duyduklarım ve edindiğim izlenimlere göre kendilerinden olmayanları yıldırma politikasıyla holdingten ayrılmaya zorladılar… Kendisi, holdingin CEO'su olduğu için anlattığım usulsüzlükleri bilmemesi mümkün değildir. CEO, yönetim kurulu başkanından sonra piramitte yer aldığı için her şeyi bilmek zorundadır. Zaten başka birimlerde CEO'luk yaparken özellikle Akfa Holding'e getirilmesi başlı başına bir soru işaretidir.”

“FETÖ'cüleri işe alanlar arasında Paksoy da vardı”

Sayfa 153'te, savcılık tarafından yapılan değerlendirme şöyle: “Akfa Medikal Ticaret San. Ltd. Şti.'nin… 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin hesap ve işlemlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri yönünden incelenmesi neticesinde…genel olarak FETÖ kurumlarının taktiklerinden birisinin de Akfa Holding tarafından da gerçekleştirildiği… Kamuoyunda 17/25 Aralık olayı olarak bilinen olaydan sonra deşifre olan FETÖ kurumlarından ya da kamu kurumlarından ayrılan FETÖ'cü kişilerin beyanlara göre özellikle Fatih Aktaş, Cahit Paksoy, Mehmet Demir, Şiar Molavalı ve İsmail Aksoy vasıtasıyla işe alındıkları, bunlara yer açmak için de mevcut çalışanlara mobbing uygulandığı belirlenmiştir.”

“Firari FETÖ'cü'ye ‘abi' derdi, sözünden çıkmazdı”

2013-2015 yılları arasında Akfa Holding'de çalışan Esin Akpınar'ın sayfa 176'da yer alan ifadesinde şunları dediği kaydedildi: “Firmanın sahibi olarak Fatih Aktaş görünürdü. Fakat bu firmada yetkilerini tam olarak kimse bilmese de Mehmet Demir isimli şahıs tam yetkili idi. Bu şahıs kendisini çok geliştirmiş birisi değildi. Firma yetkilileri ile CEO Cahit Paksoy kendisine ‘Abi' diye hitap ederlerdi. Onun sözünden çıkmazlardı. Bu kişi patron gibi davranırdı. Fatih Aktaş'ın özel kaleminde çalışan Özbekistan uyruklu Nodira isimli kadın, Aktaş'ın sürekli Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen ile görüştüğünü, hatta bu yüzden sakal bile bıraktığını söylerdi. Amerika'da faaliyet gösteren FETÖ'nün okullarına adımıza para gönderildiğini düşünüyorum.”

“Paksoy, şirkette cemaate karşı olanlara cephe aldı”

Şirkette çalışan Ali Kemal Pekkendir de iddianamenin 177'nci sayfasında şunları anlatmış: “2014 yılı Mart ayında Dubai' de çalışırken Fatih Aktaş geldi. 17/25 Aralık operasyonunun bu abiler (cemaat) tarafından yapılmasının yanlış olduğunu, kendilerine zarar vereceğini, geçmişte sürekli Amerika'ya (Pensilvanya) gittiğini söyledi. Artık gitmeyeceğini söylemesi üzerine inandım. Şirketin, özellikle Amerika'ya yaptığı para transferlerinde Cahit Paksoy'un aracı olarak kullanıldığını, bu kişinin aynı zamanda Amerikan vatandaşı olmasının etkin olduğunu biliyorum. Fatih Aktaş'a ‘eğer cemaatten ayrıldıysan bunu deklare etmelisin' dedim. Sonrasında özellikle Mehmet Demir ile Cahit Paksoy bana ve benim gibi düşünenlere cephe aldı. Demir'in özellikle FETÖ tarafından görevlendirilen bir isim olduğunu, 15 Temmuzdan hemen önce Türkiye'den kaçtığını, Arabistan'daki şirketin kasasından da para alarak Almanya' ya geçtiğini öğrendim.”

Paksoy'un tahliyesine itiraz edildi ancak…

Tarih 17 Kasım 2016… Anadolu Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Paksoy'un 15 Kasım 2016'da tahliye edilmesine itiraz etti. İtiraz gerekçesinde şöyle denildi: “Şüphelinin geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu dikkate alındığında… ‘Söz konusu para hareketlerinin hayatın olağan akışına uygun düştüğü' şeklinde tahliye kararının verildiği……Bu şekilde çok zengin işadamlarının mal varlıklarına göre cüzi sayılabilecek miktardaki para akışlarının aklanmış olacağı… Bu durumun da devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla mücadele etmekte olduğu FETÖ/PDY ile mücadeleyi sekteye uğratacağı…”

Ertuğrul Akbay'ı hiç görmedim, hiç konuşmadım

Fuat Uğur ve Cem Küçük, dün TGRT Haber'deki Medya Kritik programında benim “Ertuğrul Akbay'ın talimatlarıyla yazdığımı” iddia etti…

Uğur-Küçük ikilisi şunu bilmeli:…5 yıldır SÖZCÜ'deyim ve Ertuğrul Akbay'ı bir kez bile gazetede görmedim. Ne elini sıktım ne de telefonda konuştum. 21 yıllık meslek hayatımda talimatla yazı yazmayacağımı, haber yapmayacağımı herkes bilir.

Kaldı ki Ertuğrul Akbay usta bir gazeteci-yazardır. Hayatını bu mesleğe adamış bir gazeteci olarak gerekirse yazılarını kendisi kaleme alır ve en iyi yanıtı verir.