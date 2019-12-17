İncirlik’i kapatırız açıklamasının ABD’de bir karşılığı var mı?

✔ ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, 16 Mart 1987'de Türk mevkidaşı Halefoğlu'na mektup yazdı

✔ Shultz, “ABD, terörizmle mücadelede Türk hükümeti ile işbirliği yapma konusunda kararlıdır” dedi

✔ Ancak… 1990'dan bu yana ABD, bırakın Türkiye'ye yardım etmeyi, PKK/YPG'yi silahlarla donattı

✔ Bugün… Erdoğan'ın “Gerekiyorsa İncirlik'i kapatırız” açıklamasının iç siyaset dışında karşılığı yok

1 – Önceki akşam…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin sözde Ermeni Soykırımı kararına tepki olarak, Adana'daki İncirlik Üssü ve Malatya'da konuşlu Kürecik Radar Üssü ile ilgili şöyle konuştu: “… Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de…”

Soru şu: Kapatılması gerekiyor mu?

İncirlik Hava Üssü, Adana şehir merkezine yaklaşık 13 kilometre mesafede bulunuyor. İnşasına Türkiye'nin NATO üyeliğinden bir yıl önce, 1951 yılında ABD Mühendislik Grubu olarak isimlendirilen bir ekip tarafından başlanan üs, 1954'te açıldı.

İlk etapta ABD Hava Kuvvetleri'nin olağanüstü durumlarda konuşlanma ve orta ile yüksek yoğunluktaki bombardımanlarda yer alan savaş uçaklarının bakımının yapılması amacıyla kullanılması öngörülüyordu. 1980'li yılların ardından üste önemli iyileştirmeler yapıldı. Uzmanlara göre…

İncirlik, Türkiye'nin malı ve ABD'nin askeri varlığı ve faaliyetlerinin, tamamen NATO savunma görevleri çerçevesinde kalması gerekiyor.

Yani…

Pratik böyle mi? Hayır!

Şu anda geçerli olan ABD ile Türkiye'nin 1980'de imzaladığı Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA).

ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, 16 Mart 1987 tarihinde Türk mevkidaşı Vahit Halefoğlu'na bir mektup yazar. Shultz mektubunda, SEİA'nın NATO kapsamında uzatıldığını teyit ettikten sonra üçüncü paragrafında şu ifadeyi kullanır:

“ABD, terörizmle ve teröre yardım ve destek sağlanması ile mücadelede Türk hükümeti ile işbirliği yapma konusundaki kararlılığını teyit eder.”

Bir kez daha soralım:

İncirlik ve Kürecik kapatılmalı mı?

Shultz'un mektubuna göre, ABD, terörle mücadelede Türkiye'nin yanında!

2 Ağustos 1990'da Irak'la başlayan ABD işgallerinin ardından coğrafyamızda barış yok! Hatta… Ülkelerin sınırları değiştirildi…

Devamında sözde bir Kürt devleti oluşturma çabaları sürüyor…

Bitmedi… Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü PKK/YPG silahlandırıldı, eğitildi. Bugün bile TIR'larla yardım devam ediyor.

F-35'leri geri almak istiyorlar, ekonomik yaptırımlarla tehdit var!

Ve can alıcı nokta:

“Amerika'nın Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası” (CAATSA) tehdidi. Yasanın 231'inci maddesi, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında işbirliği yapanların yaptırım kapsamına alınabileceğini belirtiyor.

6 Mart'ta da ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'yle ilgili CAATSA yaptırımlarının devreye girmesini öngören karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Sonuç: ABD ile ilişki öyle bir noktaya geldi ki… ‘Kapatırız' siyasetinden daha ileride bir süreç yaşanıyor. Çünkü…

‘Stratejik ortak' terör örgütleriye ‘strateji' belirliyor.

2 – PKK/YPG'yi ağır silahlarla donatan ABD değil mi?

Tarih 11 Mayıs 2017…

SÖZCÜ Gazetesi'nin manşeti… “İncirlik'i kapatın, ABD'ye gitmeyin…” SÖZCÜ, 17 Mayıs 2017'de, ABD ziyaretine gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu çağrıda bulunmuştu. Çünkü… ABD, PKK/YPG'yi ağır silahlarla donatmaya devam ediyor, şehit haberleri gelmeye devam ediyordu!

Hatta… FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i vermeyen Amerika'ya karşı, “İncirlik kapatılsın” imza kampanyası da başlatılmıştı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan buna rağmen ziyaretini ertelememişti…

Tam 42 yıl önce…

Tarih 26 Temmuz 1975… Hürriyet Gazetesi'nin manşeti şöyleydi:

Üslere (İncirlik) el koyduk…

Birinci sayfadan aktaralım:

“Türkiye için artık Amerika yok. Türkiye'deki tatlı Amerikan efsanesi kökünden yıkılmıştır. Amerika artık sevimsiz veya çirkin değil, üstelik hain hale gelmiştir. Kim ne derse desin; artık Türkiye için pek çok şey vardır, fakat Amerika yoktur. Dost Amerika, dünden itibaren yerini hain Amerika'ya terk etmiştir.”

27 Temmuz 1975'te de Milliyet'in 1'inci sayfasında “Üslerdeki ABD bayrağı indi, Türk Bayrağı çekildi” denilmişti.

1975'ten 11 yıl geriye gidelim:

Mesela… ABD'nin 36'ncı Başkanı Lyndon B. Johnson, 5 Haziran 1964'te dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye ilettiği mektubunda, Türkiye'nin Kıbrıs'a askeri harekatından endişe duyduğunu yazdı. “NATO Konseyi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acele toplantıya çağrılmasını istemek mecburiyetinde kalacağını” belirtmişti. İnönü'nün yanıtı ise “Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de o dünyada yerini alır” oldu.

Ya da… Türk gençliği, 1968 sürecinde ABD ve NATO karşıtı eylemler yapmış, yüz binler sokakları doldurmuştu!

3 – İncirlik Üssü'nü tekrar hizmete sokan 12 Eylül 1980 darbecileri olmuştu

Türkiye, 1952'de NATO üyesi oldu. İncirlik üssü, 1954'te açıldı.

Arşiv ve tarih önemli…

ABD'yle 30 Haziran 1971'de, ABD'nin isteği ile zarar giderim vaadiyle Türkiye'de haşhaş ekimi yasaklandı. Bülent Ecevit Hükümeti ise 1974'te, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı, 7 ilde haşhaş ekimine izin verdi. ABD ile kopuş ise 15 Temmuz 1974'te başladı. O gün Kıbrıs'ta darbe olmuş, ülkenin ilk cumhurbaşkanı Makarios devrilmişti. Kıbrıs'taki darbecilerin Türklere karşı başlattığı katliam girişimi ülke çapında büyük yankı uyandırdı. Ecevit, Necmettin Erbakan'dan Kıbrıs'a müdahale noktasında da tam destek aldı… 20 Temmuz 1974 tarihinde Türk paraşütçüleri ada sahiline indi. Birleşmiş Milletler, Kıbrıs'a giren Türk Ordusu'nu “işgal kuvvetleri” olarak tanımladı.

ABD ile savaşımız başladı…

ABD, Türkiye'ye silah ambargosuyla yanıt verdi. 30 Aralık 1974 tarihinde ambargo kararı alındı. Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve MHP'den oluşan yeni hükümet ne yapacaktı? Hükümet ambargoya karşı direniyor, diplomasi de yürütülüyordu. Türkiye, 25 Temmuz 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiyle ‘'Türkiye'deki sayıları 21'i bulan bütün ABD üs ve tesislerini” kapattı. İncirlik'i ise bundan sonra sadece NATO kullanabilecekti.

12 Eylül 1980 darbesinin temeli de aslında bu kararla atıldı! Darbenin başındaki Kenan Evren'in ilk eylemi 18 Kasım 1980'de üsleri yeniden açmak oldu.