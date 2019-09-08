Kendi programıyla çelişen parti: HDP

✔ PKK, çocukları ailelerinden zorla koparır… Özgürlükçü HDP ses çıkarmaz. Çıkaramaz

✔ Feodaliteye, kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesine karşı çıkmaz.. Çıkamaz

✔ Sistemin alternatifi olduklarını iddia ederler, Suriye'de ABD'nin yanında saf tutarlar

✔ HDP'nin peşinden giden ‘aydın', ‘sol' ve ‘liberal'ler ise bunları hiç sorgulayamaz…

1 – Çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan 13 ailenin HDP Diyarbakır İl binası önünde yaptığı oturma eylemiyle gerçek ortaya çıktı: Parti programında ‘İnsanın insana kulluk etmediği, baskının ve sömürünün olmadığı, savaşların yaşanmadığı, ezen ve ezilen ilişkisinin son bulduğu; tüm insanlığın dil, din, renk, ırk, cinsiyet farkı olmaksızın, yaşamın her alanında eşit, özgür, insanca ve adil yaşadığı bir dünya bugün de bir özlem olarak varlığını sürdürüyor' yazan HDP'nin samimi olmadığı anlaşıldı.

HDP-PKK'YI ELEŞTİRMEK SUÇ OLDU!

Şimdi itirazlar gelecektir ‘aydın', ‘sol' ve ‘liberal' kesimden… Devletin uyguladığı güvenlik politikalarıdan dem vuracaklardır, kültürel hakların verilmediğini anlatacaklardır… Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'yle hesaplaşacaklardır… Bu tezler üzerinden “PKK'yı eleştiren ya da terör örgütü” diyenlere “faşist” diyeceklerdir. Bunların hepsi yıllardır tartışılıyor… Ancak… Kendisini ‘sol' diye nitelendiren HDP'nin parti programıyla eylemleri arasındaki fark tartışılmıyor. ‘Kürt siyaseti ne yaparsa doğrudur' koşulsuz kabul ediliyor! Şimdi gelelim HDP'nin parti programına…

Feodalitenin kaldırılmasını gerçekten istiyorlar mı?

2 – HDP'nin programında dünyaya yön veren politika şöyle tanımlanıyor: “… Bugün dünyada hâkim olan kapitalist emperyalist sistem, toplumsal yaşamda büyük tahribatlar yaratıp insanı yalnızlaştırıyor; bireyi kendi emeğine, kimliğine, topluma ve doğaya yabancılaştırıyor. Egemenlere karşı verilen mücadeleleri birleştirmenin, ezilen ve sömürülenlerin birbirlerine karşı kullanılmasının önüne geçeceğini biliyoruz. İşte partimize ilham veren, insanlığın bu evrensel ve yerel mücadeleleri ve edinilen deneyimlerdir. Partimiz, insanlığın sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünyaya ulaşacağına inanır.” O zaman neden PKK'nın ailelerinden zorla aldığı çocuklar için eylem yapmıyor? Bu analar HDP'ye ‘ilham' vermiyor mu? Devam edelim…

‘SİSTEMİN ALTERNATİFİ' YALANI

Yine programın bir yerinde “Halklarımız sistem partilerine mahkum değildir” diye yazılmış. Yani… HDP sistemin karşısında yani emperyalizmin baskıcı saldırganlığına karşıymış! Ancak… Tam da sistemin partisi olarak mücadele etmiyorlar mı? Alternatif ne sunuyorlar? Mesela… Doğu ve özellikle Güneydoğu'da feodal ilişkilerin bitirilmesini mi savunuyorlar? Ağalık sistemine ne diyorlar? Kızların küçük yaşta evlendirilmesini, yüzde 80'lerde oy oranı aldığı yerlerde bitiremiyorlar mı? Nasıl yapabilirler ki? Daha çocukları zorla dağa kaçırılan ailelere sahip çıkamıyorlar! PKK terör örgütünün bırakın çocuk kaçırmasını, silahsız insanları katletmesini bile seyrediyorlar!

Emperyalizme kaşı mücadele veren (!)

HDP'nin stratejik ortağı Amerika…

3 – ‘Kürt siyasetinin temsilcisi' olduğunu iddia eden HDP, “Emperyalizme, savaşlara, sömürüye ve hegemonyacılığa karşı mücadele” başlığı adı altında bir çelişkiye daha imza atıyor. Nasıl mı? Okuyalım: “Partimiz, Türkiye'nin ABD ve NATO desteğinde Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerine rejim ihracı girişimlerinin ve müdahalelerinin karşısında yer alır. Partimiz, Suriye iç savaşının demokratik, özgürlükçü, laik ve çoğulcu bir yeni Suriye'nin kuruluşuyla sonuçlanması ve Suriye'deki tüm farklı halkların ve inançların kendi kaderlerini belirlemesi ve eşitliğinin sağlanması için gösterilen çabaları destekler; bu iç savaş sırasında Rojava (Batı) Kürdistanı'ndaki halk meclislerine dayanan özsavunma ve özyönetim deneyimlerini savaştan çıkış ve demokratik halk egemenliği için değerli girişimler olarak değerlendirir; Rojava'da gelişen devrimin, demokratik ve eşitlikçi ortamın bölge ülkeleri ve halkları açısından demokratik bir model olduğunu ve her tür saldırıya karşı savunulmasını bir enternasyonalist dayanışma sorumluluğu olarak kabul eder.” Çok net!

SURİYE'DE YPG'NİN YANINDALAR!

HDP yönetimi, ABD'nin ‘stratejik ortağı', PKK'nın Suriye kolu YPG'nin yanında yer aldığını açıkça ifade ediyor. Peki program ne oldu? “Türkiye'nin ABD ve NATO desteğinde Suriye, Irak ve diğer bölge ülkelerine rejim ihracı girişimlerinin ve müdahalelerinin karşısında yer alır” derken sadece neden Türkiye hedefte? ABD ve NATO neden hedef alınmıyor? Alamazlar… Çünkü, 2000'den fazla TIR içinde YPG'yi silahlandıranın ABD olduğunu kendileri de biliyor! Alamazlar… PKK'nın sözde yöneticilerinin YPG'yi yönettiğini de biliyor! Hani emperyalizmle mücadele? ‘Sol', ‘Aydın', ‘Liberal' arkadaşlar bunları hiç sorguluyor musunuz?

HDP'li vekil: ABD bölgeden çekilmemeli

4 – Tarih 3 Ağustos 2018… HDP eski İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Twitter hesabından ABD'yi hedef alan bir mesaj paylaştı. Doğan, “ABD mazlum ezilen halkların dostu olamaz! ABD'ye karşı tüm halklarımızla birlikte karşı koymalıyız. ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle” ifadelerini kullandı. Buna tepki kimden gelmişti hatırlıyor musunuz? Okuyun… HDP Iğdır milletvekili Mehmet Emin Adıyaman tepki gösterdi. Adıyaman, Doğan'ın paylaşımı üzerine, ABD'nin Türkiye ve Ortadoğu'dan çekilmemesi gerektiğini savunarak “He he ABD gitsin ki..! Türkiye/İran/Irak bir ayda Kürdistan federe bölgesinin statüsüne son versin! He valla ABD gitsin ki..! Türkiye/İran/Esat bir ayda Rojava'yı yerle bir etsin öyle mi! Soğuk savaş dönemi sloganı! Hadi durmayalım hep bir ağızdan kahrolsun ABD diyelim” dedi.