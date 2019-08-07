O komutanın deşifre ettiği renkli klasörler 15 Temmuz’u çözdü

✔ Darbeci Mehmet Partigöç'ün odasından çıkan evraklar, askeri bilirkişi tarafından incelendi

✔ Bilirkişi raporuna göre, darbeciler, mavi, kırmızı, siyah ve sarı dosyalar üzerinde fişleme yaptı

✔ O renklerin ve FETÖ'nün şifresini çözen Tuğg. Nerim Bitlislioğlu YAŞ toplantısında emekli edildi

1 – O günlere dönelim… ‘Ateşi ve ihaneti' gördük… 15 Temmuz 2016 gecesinin bitimi ve sabahı…

Genelkurmay Plan ve Yönetim Daire eski Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile Genelkurmay General-Amiral Şube Müdürü Kurmay Albay Cemil Turhan'ın makam odaları o sabah aranır. Mavi klasör, kırmızı dosya, siyah karton kutu ve sarı zarf… Bunların içindeki evraklar, Genelkurmay İstihbarat tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilir. Savcılar, renk renk dosyaları inceler. Askeri usullerle ilgili hata yapmamak için Genelkurmay Başkanlığı'na başvurulur. Karargah, Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu, Albay Orhan Gürdal ve Albay Oğuz Okuyucu'nun olduğu bir bilirkişi heyeti oluşturur. Bilirkişi Heyeti'nin başındaki ismi vurgulayalım: Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu. Hani dün yazmıştık: “Yazdığı 2 raporla FETÖ'yü felç eden general emekli edildi.” Geçen Perşembe günü Yüksek Askeri Şura kararlarıyla emekli edilen komutan. Genelkurmay Çatı Davası'nda da bilirkişi. Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu ve ekibi, “Mavi, kırmızı, siyah ve sarı' dosyaları da titizlikle inceler ve 6 Mart 2017'de 43 sayfalık rapor hazırlar. Bu bilirkişi raporu, Türkiye'nin dört yanında görülen FETÖ askeri darbesi mahkemelerinin en önemli delillerinden biri olur.

Raporun ana tespitleri şöyle:

Planın eklerindeki atama planlaması incelendiğinde, bu eklerin bir iki gün içinde hazırlanamayacak kadar kapsamlı ve önemli görevleri içerdiği, muhtemelen darbe öncesi aylarda/haftalarda oluşturulduğu…

Bu kadar üst düzeyde örgüt elemanının hakkındaki bilgiye bir veya iki kişinin hakim olması mümkün görülmemektedir. Bu da bu listenin hazırlıklarına, zaman olarak çok önceden başlandığı…tespit edilmiştir.

Hangi faaliyet olursa olsun ve ne maksatla icra edilsin… TSK'ya ait harp silah ve araçları ile sivil halka zarar verebilecek bir faaliyet icra edilemez. Bu faaliyetler de darbeye iştirak etmek maksadıyla açıklanabilir.

O renkli dosyalardan çıkan evrakların ayrıntılarında darbe girişimine nasıl gelindiği ortaya çıkar. Bitlislioğlu ve ekibi, evrakların altına kısa kısa notlar da düşmüş. İşte o notlar bizi aydınlatıyor…

Genelkurmay Başkanı Özel'e 2015'te gönderilen bilgi notu

2 – Sayfa 8… (Mavi Dosya) Dosya No: 2…Okuyalım: “… A4 yandan sıkıştırmalı dosya içerisine konulmuş FETÖ örgütü hakkındaki 14 sayfalık, kim tarafından ve hangi tarihte yazıldığı belli olmayan bilgi notu bulunmaktadır. Bilgi notunun üzerinde, önemli görülen yerlerin altının kırmızı kalem ile çizldiği, bazı yerlerine ‘?' konulduğu, bazı yerlerine ‘tetkik' yazıldığı görülmüştür.

BİLİRKİŞİ DEĞERLENDİRMESİ: Bilgi notu incelendiğinde, FETÖ terör örgütünün TSK'ya nasıl sızmaya başladığı ve el geçirilmeye çalışıldığının detaylı bir analizi yapıldığı görülmektedir.

Sayfa 9… (Mavi Dosya) Dosya No:2… Devam edelim: “… Bilgi notunun YAŞ 2014 sonrası hazırlandığı ve Ocak 2015'te Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildiği değerlendirilmektedir.

(Yazarın notu: 2015'te Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'dir…)

Kalkışmanın geleceği 1 yıl öncesinden belliymiş!

3 – Bilirkişi Heyeti'nin analiz ettiği ‘Bilgi Notu'na devam edelim. Sayfa 10'da şöyle yazıyor: “… TSK bünyesindeki örgüt mensuplarına müdahale edilmesi durumunda, gizli ses kayıtlarının yeniden ortaya çıkması, hedef şaşırtmak maksadıyla masum dindar personeli asılsız iddialar ile kendi örgütlerine üye olmakla itham ettikleri. Örgüt içerisinde aşikar olanları ortaya atıp kalan mensuplarını kurtarma çabasına girilebileceği… Bunlardan çare bulunamaması durumunda erken bir darbe girişiminde bulunabileceklerinin değerlendirildiği…” Yani…

2015 yılında hazırlanan ‘Bilgi Notu'nda ‘erken ve olgunlaşmamış' darbeden bahsediliyor. Önlem alınıyor mu? Hayır! Bunu raporunda kim söylüyor: Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu!

Ve geliyoruz sayfa 14'e… Bilirkişi Heyeti, kendilerine verilen evrakları incelerken sakınmamış! Okuyalım: “… Örgütün kendisini TSK içerisinde yeterince güçlü hissettiği anda bedeli Türkiye'yi kaybetmek dahi olsa ihtilal yapmaktan çekinmeyeceği belirtilmiştir. En geç 2017 yılında ihtilal veya savaş beklendiği ifade edilmektedir.”

Sonuç: YAŞ'ta emekli edilen Tuğgeneral Nerim Bitlislioğlu'nun 63 sayfalık raporunda darbe girişimine katılanların nasıl terfi ettirildiği, MİT'e gönderilen 22 mektup vs… Önlem almayanlar da isim isim belli… Yani…

Her şey var.

O zaman “Bitlislioğlu neden emekli edildi?” sorusuna yanıt vermek o kadar zor değil!

YARIN: Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, YAŞ'ın fotoğrafını SÖZCÜ'ye yorumladı.