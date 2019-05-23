Öz, göz göre göre kaçtı SÖZCÜ’ye ‘Neden Öz haberi yayınladın’ suçlaması yapıldı

Zekeriya Öz'ün heykelini dikmek isteyenler 4 yıl önce kaçmasını neden engelleyemedi?

Savcılık mütalaasında, Öz'ün demecini SÖZCÜ gibi haberleştirenlere neden dokunmadı?

1 – Tarih 11 Ağustos 2015… 17 Aralık soruşturmalarını yürüten ve meslekten ihraç edilen savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç hakkında 10 Ağustos akşamı yakalama kararı çıkarılmıştı. Zekeriya Öz ve Celal Kara, gece saatlerinde Artvin üzerinden önce Gürcistan'a oradan da Ermenistan'a kaçtı. Bir dönem ‘heykelini dikmek' istedikleri, ‘zırhlı araç' verdikleri, ‘kahraman' ilan ettikleri Öz, hakkında “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlaması varken elini kolunu sallayarak gitti!

Sonra… İktidara yakın medyada haberleri yapıldı, FETÖ'cü Öz'ü övenler taarruza geçti, sanki o yazıları onlar yazmamış gibi arkasından demediklerini bırakmadılar! Ancak…

SÖZCÜ'NÜN ÖZ HABERLERİ

19 Ağustos 2017'de başlayan SÖZCÜ Gazetesi'ne yönelik algı operasyonu sonucunda 18 Nisan 2019'da savcılık tarafından 17 sayfalık mütalaa verildi. SÖZCÜ avukatları bir de ne görsünler!

Savcı mütalaasının 11'inci sayfasında şu tespiti yapmış: “… SÖZCÜ Gazetesi'nin 9 Ocak 2014 tarihli ( Savcı Zekeriya Öz'den şok açıklamalar), gazetenin internet sitesindeki 30 Aralık 2014 tarihli (Görevden uzaklaştırılan Savcı Öz'den çarpıcı açıklamalar) haberlerin FETÖ ile ilişkili medya organlarında da dile getirildiği…”

Peki… 9 Ocak 2014 tarihli “Savcı Zekeriya Öz'den şok açıklamalar. Başbakan ‘soruşturmayı durdur yoksa senin için kötü olur' mesajı yolladı” manşetimizin o gün hangi gazeteler nasıl görmüştü? Bakalım…

2 – SÖZCÜ, 2008'den bu yana FETÖ'cü Zaman'ın hedefinde

Tarih 20 Ekim 2008… O dönemki adıyla ‘cemaat' basını ve onlara destek olan iktidara yakın gazetelere göre ‘Asrın Davası' başladı. 12 Haziran 2007'de Ümraniye'de bulunan el bombaları üzerine firari Savcı Zekeriya Öz harekete geçti ve dalga dalga Türkiye esir alındı.

Davadan iki hafta önce Aydınlık Dergisi'nin kapak dosyası ‘Ergenekon Savcısının Gizlenen 4 Yılı'ydı ve Zekeriya Öz'ün aslı faslı bu kapak dosyasında yer almıştı. Neler yoktu ki… Dergi çıktıktan bir gün sonra 6 Ekim 2008'de, SÖZCÜ yazarı ve Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, “Ergenekon Savcısını tanıyor muyuz?” başlıklı köşesinde bu iddiları gündeme getirdi.

KARANLIK TERTİP…

Zekeriya Öz'ün hayatı ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkınca FETÖ'nün amiral gemisi Zaman 13 Ekim 2008'de Aydınlık, SÖZCÜ ve Cumhuriyet'i hedef gösterdi. Kapatılan Zaman Gazetesi, “Karanlık tertip” dedi ve şunları yazdı: “… Asrın davasına sayılı günler kala Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz hakkında karalama kampanyası başlatıldı. Aydınlık Dergisi ile Cumhuriyet ve SÖZCÜ gazetelerinin gündeme getirdiği bir haber kampanyanın dikkat çekici örneğini oluşturuyor.”

Sonuç: SÖZCÜ, örgütün en önemli elemanı Öz'le hep kavga etti, FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardı. Hatta, ‘Operasyon sırası sizde' mesajı bile yolladı.