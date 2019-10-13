Pentagon belgelerine göre IŞiD’E ABD yol verdi

✔ Judicial Watch adlı ABD'li gözetleme grubu, 2012 tarihli Pentagon belgelerini ele geçirdi

✔ Belgelere göre, IŞİD'in yükselişini gören, ABD ve Batı, Esad'ı devirmek için örgütü destekledi

✔ Hatta… ABD Özel Kuvvetleri'nin, dinci terör örgütünü bazı üslerde eğittiği de dile getirildi

✔ Amaç… IŞİD'e ‘devlet' kurdurup, PKK/YPG'ye bu örgütü yok ettirmek ve Kürt devleti kurmaktı

1 – Tarih 12 Eylül 2019… Terör örgütü DEAŞ'a (IŞİD) karşı ABD öncülüğünde kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (CJTFOIR), resmi Twitter hesabından, SDG ismini kullanan YPG/PKK'lı teröristlere verdikleri müşterek eğitimin görüntülerini paylaştı. Amerika, PKK/YPG'ye verdiği desteği hep “DEAŞ'a karşı verdiğimiz mücadelede ortağımız Kürt grupları” diye açıkladı.

DEAŞ'I (IŞİD'İ) KİMLER BESLEDİ?

Peki, dinci terör örgütü DEAŞ'ı kim kurdu? Kim besledi? Bugün, Ankara'ya, DEAŞ'la ilgili kaygılarını aktaran ya da Fırat'ın doğusundaki dinci teröristleri ‘kucağımıza atmak' isteyen ‘stratejik ortak' dün kimlerle hareket etti?

PENTAGON VE RICCARDIOANE

Gazetecilik unutturmama sanatıdır! Hafızayı hep diri tutmak gerekir. Okuyucu da yazan da unutur! Mayıs 2015'e gideli…

Amerika'nın yasal gözetleme grubu Judicial Watch (Hukuki Gölzem) adlı bir kuruluş, bir mahkeme belgesini ele geçirir! www.judicialwatch.org/press-releases/ adlı kendi internet sitesinde yayımladığı Pentagon (ABD Savunma bakanlığı) belgesine göre, ABD ve Batı, Suriye lideri Beşar Esad'ı devirmek için Irak ve Suriye'deki El-Kaide'yle ittifak kurdu.

El-Kaide'nin adı da 2004 yılında IŞİD olarak değiştirildi.

Pentagon belgelerine geçmeden önce kısa bilgi notlarını aktaralım: IŞİD, Irak ve Suriye'de ortaya çıkmadan önce ABD Özel Kuvvetleri tarafından gizli üslerde eğitildi.

BÜYÜKELÇİLİK DEŞİFRE OLDU

22 Haziran 2014'te NSBNC adlı haber sitesinde Christoph Lehmann “Ankara'daki ABD Büyükelçiliği IŞİD Savaşı için Irak'ta Merkez Kuruyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Lehmann şu iddialarda bulunmuştu:

“Suudi-Lübnanlı milyarder Saad Hariri'ye yakın bir kaynak, IŞİD tugaylarının Irak'ı bölmek, Suriye'deki çatışmaları büyük bir Ortadoğu savaşına çevirmek ve İran'ı sarsmak için kullanılmasına yakılan yeşil ışığın, Kasım 2013'te Türkiye'de toplanan Atlantik Konseyi'nde kapalı kapılar ardında verildiğini belirterek Ankara'daki ABD büyükelçiliğinin operasyonun merkez üssü olduğunu ekledi. Aynı kaynak, ‘Bildiğim kadarıyla, Büyükelçi Francis Riccardione olmadan hiçbir şey yerinden kımıldamıyor' diye ekledi.”

Şimdi 2012'de yazılan, 2015'te ortaya çıkan ‘gizli' Pentagon belgelerine geçelim…

2 – Kesinlikle selefi prenslik isteniyor

İlk önce 2008'de, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne yakınlığıyla bilinen ‘düşünce kuruluşu' Rand Corporation'un yayımladığı bir rapora bakalım. “Uzun Savaşın Geleceğinin Gelişimi” başlıklı rapor, ABD Ordusu Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na bağlı “Ordu Kapasitelerini Entegre Etme Merkezi”nin desteğiyle hazırlanmıştı. Raporda, ABD'nin Şii-Sünni çatışmasından faydalanması planlanıyordu ve “Taraflar harekete geçebilir ve çatışmalar yoğunlaşabilir” deniyordu.

GÜÇLENMESİNİ DESTEKLEDİLER

İşte bu rapordan 4 yıl sonra Pentagon da “IŞİD'in yükselişini öngörüyor”du ve müdahale etmiyordu! DIA (Savunma Bakanlığı İstihbarat Servisi) tarafından hazırlanan “gizli” kodlu 12 Ağustos 2012 tarihli belgede Suriye ve Irak'taki durumla şu ifadeler yer alıyordu:

– Olaylar, gelişmeler, hep mezhepsel bir yönde ilerliyor.

– Selefiler, Müslüman Kardeşler, Irak El Kaidesi, Suriye'deki isyanın başını çeken ana güçler.

– Batı, Körfez ülkeleri ve Türkiye muhalefeti destekliyor. Rusya, İran ve Çin rejimden yana.

– El Kaide için Suriye ‘bildik' bir yer. Suriye'de eğitim alıp Irak'a sızmışlardı.

– El Kaide başından beri ideolojik olarak ve basın yoluyla muhalefeti destekliyor. Esad'a, ‘Sünnileri hedef alan mezhepsel bir yönetim olduğu için' karşı olduklarını duyurdular.

– El Kaide, bazı Suriye kentlerinde bir uzantısı olan El Nusra adıyla faaliyet gösteriyor.

– Şu anki gelişmeler bir vekalet savaşına doğru ilerliyor. Muhalif güçler Haseke ve Deyrizor gibi doğu kısımlarında etkili olmaya çalışıyor.

– Muhalif güçler, Irak sınırını ele geçirip bayraklarını asmış durumda. Irak'ın batısını, bölge halkının da sempatisinden de faydalanarak bir güvenli bölge olarak kullanabilirler. Bu bölgede savaşçılara eğitim verebilirler.

– Bu durum ortaya çıkarsa, Suriye'nin doğusunda ilan edilmiş ya da edilmemiş bir Selefi prenslik kurulma ihtimali var. Bu da Suriye rejimini izole etmek için destekçi güçlerin kesinlikle istediği bir durum.

– Irak İslam Devleti (IŞİD), Irak ve Suriye'deki diğer terör örgütleri ile birleşerek bir İslam Devleti ilan edebilir.

SONUÇ: Pentagon Askeri İstihbaratı'nın hazırladığı 7 sayfalık dokümanın bazı bölümlerinin sansürlendiği görülüyor. Ancak “ABD ve Batılı hükümetler Esad rejimini devirmek için El Kaide ve IŞİD gibi İslamcı grupları teşvik ettiler” şeklinde yer alan bilgi açıkça veriliyor.

3 – ABD liderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD devletinin kurulmasını istedi

İngiliz araştırmacı ve gazeteci Nafeez Ahmed internet sitesi medium.com'da ‘Pentagon belgelerini' 31 Mayıs 2015'te şöyle değerlendiriyor:

‘BATI ORDULARINDAN DESTEK'

“… Yeni açığa çıkmış olan 2012 tarihli DIA belgesi o tarih itibariyle Esad karşıtı isyancı güçlerin ana bileşeninin, IŞİD'in ortaya çıkışına yol açacak olan gruplarla bağlantılı İslamcı isyancıları içerdiğini doğruluyor. Batı ordularından destek almaya devam ediyor. (Selefilerin, Müslüman Kardeşler'in ve Irak El Kaidesi'nin Suriye'deki isyanı yürüten başlıca güçler olduğunu) belirten belge, açıkça, bu örgütün (Irak ve Suriye'deki öteki terör örgütleriyle birlik üzerinde bir İslam Devleti ilan etmesinin) muhtemel olduğunu öngörüyor. Gizli Pentagon belgesi IŞİD'le savaşan ABD liderliğindeki koalisyonun, üç yıl önce Esad'ı yıkmanın ve İran'ın stratejik genişlemesini bloke etmenin bir yolu olarak bölgede aşırıcı bir (Selefi Emirliği'nin ortaya çıkmasını sıcak karşıladığına) dair olağanüstü bir teyit sunuyor.

SONUÇ: ABD, IŞİD'in ne zaman kurulduğunu ve ne zaman harekete geçeceğini biliyordu.

Hatta, ABD Özel Kuvvetleri, IŞİD'e eğitim bile verdi.

IŞİD tehlikesinin büyümesinin ardından ‘iyi çocuklar' dedikleri YPG'lilerin dinci terör örgütüyle mücadelesine destek sundu!

Amaç, Suriye'de ‘Kürt' devleti kurdurmak… Bir taşla kaç kuş!