S-400’lere karşı çıkanlar kimlerle ittifak yapıyor?

Bahçeli: Türkiye, Rusya'dan S-400 bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış

Darbeci general Sönmezateş: Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'dan ve ABD'den uzaklaştı

Belçika'da konuşan ihraç edilen 5 subay: S-400 alımı NATO ilişkilerine zarar verecektir

Fetullah Gülen: NATO ve ABD Türkiye'ye baskı yapmalıdır ve bunları tek onlar durdurur

1 – MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklaması dün SÖZCÜ'de manşetti. Bahçeli şunları kaydetti: “… Türkiye, Rusya'dan S-400 bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış. ABD'de alınan kararlar, müttefiklik hukukunu hiçe sayan zihniyetin ürünüdür. NATO üyeliği, stratejik ortaklık gibi iki taraflı işlemezse… Bir tarafın tutsak alınması, geri adım atması şeklinde yorumlanamayacaktır…” Bahçeli NATO ve ABD'yi sert bir dille böyle eleştirdi. Peki… ABD'nin yanında olan birileri ne dedi, ne demişti? Kim mi? Darbe girişiminin merkezinde olan subaylar, liderleri!

‘BATICI SUBAYLARA TASFİYE'

Tarih 20 Mayıs 2019…Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 sanıklı davada eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş açık konuştu: “… TSK'nın DNA'sı mutasyona uğradı. NATO'dan, ABD'den ve AB'den uzaklaştı. Avrasyacı bir çizgiye geldi. Rusya – İran hattına oturdu. Son kale yıkıldı. Batı değerlerini benimsemiş subaylar tasfiye ediliyor.”

Bu konuşmadan 2 yıl öncesine gidelim…Çünkü unutuldu! Darbeci Sönmezateş'in savunduğu çizgi aslında ‘darbe girişiminin' kodlarını, perde arkasını ele verdi. Nasıl mı?

5 SUBAY TÜRKİYE'Yİ İHBAR ETTİ

Tarih 16 Haziran 2017…Darbe girişiminden 1 yıl sonra…15 Temmuz darbe girişiminin ardından tasfiye edilen ve iltica eden NATO'da görevli TSK mensuplarından 5'i Brüksel merkezli düşünce kuruluşu ‘Vocal Europa' adlı yayın organına konuştu.Klasik FETÖ taktiği yani ‘liberal Atatürkçü' olduklarını iddia eden o subaylar açık açık NATO'yu savundu ve S-400 alımına da karşı çıktı: “… NATO üyesi olan Türkiye, artık Kuzey Atlantik İttifakının kurulduğu ilkeleri ve değerleri değerlendiremiyor gibi görünüyor. Türkiye, Rusya'dan S-400 füzeleri satın alma anlaşmasını imzalamaya çok yakın. Bu, NATO üyesi için gerçekten inanılmaz. Bu kesinlikle NATO'nun birliğine değil NATO'nun savunma kabiliyetine de zarar verecektir.”

Peki bu darbeci ve Batı'ya sığınan subayların lideri Fetullah Gülen 15 Temmuz'dan sonra ne demişti?

Feto'dan NATO ve ABD'ye: Türkiye'ye müdahale edin

2 – 23 Eylül 2016… Darbe girişiminden iki ay sonra… FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Alman Die Zeit ve İspanyol El Pais gazeteleri ile Alman haber ajansı DPA'ya Pensilvanya'da verdiği ortak mülakatta 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmadığını savundu. Darbe ile ilgisi olmadığını savunan Gülen, “Bu olayı araştıracak bir uluslararası komisyonun kurulması için çağrı yaptım” dedi. “ABD hükümetinden veya istihbaratından destek alıyor musunuz?” sorusuna “karalama” diyen Gülen de çok açık konuştu: “Bu insanlar kontrolden çıktı. Hak ve hukuka bağlı değiller. Uluslararası hukuk bunları durdurmak için yeterli değil. Sadece AB, ABD ve NATO onları kanunlara dikkate almaya ve anayasaya saygı göstermeye zorlayabilir.”

Şimdi gelelim Fetullah Gülen'in neden ABD'den, ABD'nin neden Gülen'den vazgeçmeyeceğine…

CIA'nın eroin ticaretinde örtülü görev yapan kim?

3 – Türkiye bugün dost ve müttefik olduğu iddia edilen Amerika tarafından kuşatma altında. PKK-PYD, S-400,konusunda karşı karşıya. Ancak… ABD ve NATO'nun FETÖ'den, FETÖ'nün de ABD'den hiç vazgeçmediği yeni bir döneme girildi. Geçmişe göre daha bağlılar çünkü aralarındaki ‘kirli' ilişki devam ediyor. Amerikalı tarihçi ve gazeteci-yazar William Engdahl, “Tanrıların Gazabı/Kaybolan Hegemonya” kitabında bu ikilinin neden kopmayacağını şöyle anlatmış: “… CIA tarafından desteklenen Gülen, Türkiye'deki tüm okullar ve ‘medreseler' aracılığıyla ahtapot kollarını açarak Orta Asya'ya yayıldı. CIA ve NATO, Afganistan üzerinden Orta Asya'da yeni eroin laboratuvarları kurmakla ve transit güzergahlar yaratmakla meşguldü. Her yerde okulları olan böylesine ‘dini' bir hareket, eroin ticareti için mükemmel bir örtü görevi yapacaktı.”