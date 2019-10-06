SÖZCÜ, FETÖ’nün yayın organı değil, FETÖ’yle mücadele eden gazete

ANKARA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NİN CEZA MAHKEMESİ’NİN GEREKÇELİ KARARI, İDDİANAMEYİ ÇÖKERTTİ

✔ 13 Temmuz 2016'da, 75 sanıklı FETÖ Çatı Davası'nın iddianamesi açıklanmıştı

✔ Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi de 666 sayfalık bu iddianameyi kabul etmişti

✔ İddianamede, SÖZCÜ için haksız bir şekilde “FETÖ'nün yayın organı” denilmişti

✔ 3 yıl sonra aynı mahkeme SÖZCÜ'nün darbeci örgütle mücadele ettiğine hükmetti

‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır…” Bu sözü 2007'deki Ergenekon sürecinden bu yana o kadar duyduk ki… Ve Fetullahçıların kurduğu kumpas davalarının çökmesiyle ‘O kötü huy' ortaya çıktı.

Size bugün Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten hiç vazgeçmemiş SÖZCÜ'nün hikayesini anlatacağım. Belgelerle! Ve…

‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardı” sözünün bir kez daha haklı olduğunu anlatacağım.

GÜLEN: ÇÖLAŞAN KAFİRDİR

‘Tarih 13 Temmuz 2016… Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun'un hazırladığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Çatı İddianamesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulur. 75 sanıklı “çatı davası”nda örgütün nihai amacının devleti tüm kurumlarıyla ele geçirip anayasal düzeni değiştirerek, cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu…2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle yargısıyla, medyasıyla, kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı kaydedilir.

666 sayfalık iddianamenin genel bilgiler başlıklı ilk bölümünde, örgüt üzerine yazılmış ve yapısı hakkında detaylı bilgiler veren kitapların bir kısmının isimleri sayılır. İddianamenin “FETÖ teşkilat yapısı” başlıklı 5. bölümünde ise, Isparta'da bir şüphelinin bilgisayarında bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen'den geldiği belirtilen talimat ve el yazısı notlara atıfta bulunuldu. Bu notlarda Gülen'in, “Emin Çölaşan, Hulusi Ayvalı, İlhan Selçuk kafirdirler”, (…) Tansel Çölaşan, Emin Çölaşan'ın hanımı ki ADD'nin başkanı imiş. Çok hainler'' dediğine yer verilir.

YAZARIMIZ SAYGI ÖZTÜRK'ÜN KİTABI

İddianamenin “şüpheliler” bölümünde… Gülen'in özel sekreteryasını yaptığı belirtilen avukat Abdülkadir Aksoy ile ilgili bölümde, Saygı Öztürk'ün “Okyanus Ötesindeki Vaiz” kitabına atıf vardır.

SÖZCÜ Gazetesi Ankara Temsicisi Saygı Öztürk'ün kitabı şüphelilerden FETÖ İstişare Heyeti Üyesi İsmail Büyükçelebi (firari) ve Yargı İmamı Yardımcısı Osman Karakuş'a ilişkin bilgilere de dayanak olur.

FETÖ'NÜN ŞİFRELERİ VE YILDIRIM

Benim yazdığım iki kitap da FETÖ iddianamesinin delilleri arasına girer. 2005'te hazırladığım “Fethullah Hoca'nın Şifreleri” ve 2015'te yazdığım “Sarı-Lacivert Öfkeli Adam: Aziz Yıldırım” isimli kitaplar, örgütün istişare heyeti üyeleri, Şerif Ali Tekalan, Suat Yıldırım, Abdullah Aymaz, mahrem hizmetler görevlisi Ali Çelik, sekreteryadan sorumlu isimler Cevdet Türkyolu ve Barbaros Kocakurt, tayin heyetinde görevli Mehmet Ali Büyükçelebi, Avrupa Kıta İmamı Necdet Başaran hakkındaki bilgilere delil gösterilir.

Yine SÖZCÜ muhabiri Can Özçelik'in “Kainat İmamı Fethullah Gülen” isimli kitabına da 13 ayrı yerde atıfta bulunulur. Yani… SÖZCÜ yazarları, muhabirleri örgütü hedef almıştır.

İDDİANAMEDEKİ BÜYÜK ÇELİŞKİ

Ancak…Geliyoruz büyük çelişkiye!

666 sayfalık iddianameninin ‘Medya Yapılanması' bölümünde SÖZCÜ Gazetesi tek bir delil gösterilmeden FETÖ'nün yayın organı olarak nitelendirilir. Gazetenin avukatları bu iddianameye itiraz eder ve delil ister. Delil bulunamaz…

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi yine de bu iddianameyi kabul eder ve SÖZCÜ, yıllardır mücadele ettiği örgütün sözde ‘gazetesi' olur!

Bir daha vurgulayayım:

Tek bir delil yoktur!

Örgütün gazeteleri iddianamede sırayla şöyle sayılır: “Zaman, Bugün, Taraf, SÖZCÜ, Millet, Meydan (Cumhuriyet Gazetesi destek vermektedir.)”

SÖZCÜ YAZARLARI VE MUHABİRİNİN KİTAPLARI ÇATI DAVADA DELİL OLDU

SÖZCÜ'NÜN SAVUNMA YAPMAYA İHTİYACI YOK, DAVA ARTIK DÜŞMELİ

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ Çatı Davası'nda, Samanyolu eski Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman Gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazım Avcı'yı “ağırlaştırılmış müebbet”, Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim'i “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırmıştı.

Gerekçeli karar da 16 Ocak 2019'da açıklandı. ‘Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü huyu' Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında bir kez daha kanıtlandı. Çünkü…

SÖZCÜ HUKUKA GÜVENDİ

Mahkeme, 1295 sayfalık gerekçeli kararında örgütün medya yapılanmasını anlatırken o gazeteleri şöyle sıraladı: “Zaman, Bugün, Taraf, Millet, Meydan (Cumhuriyet Gazetesi destek vermektedir.)”

3 yıl önce iddianamede yazan, SÖZCÜ Gazetesi'nin reddettiği ve sabırla verdiği mücadele meyvelerini verdi. Mahkeme, SÖZCÜ'nün, FETÖ'nün yayın organı olmadığına hükmetti, Gerçek buydu! Biz bu gerçeği biliyorduk ve hep söyledik.

Gazete aleyhine operasyonda da, açılan davalarda da, mütalaada da, son savunmada da hep dedik ki:

“SÖZCÜ, 2007'den bu yana bu örgütle mücadele etmiştir. Birileri bu örgütle yan yanayken, birileri ‘Hocaefendi' derken… SÖZCÜ, milli orduya kumpas kurulduğunu defalarca anlatmıştır. Bizim savunma yapmaya ihtiyacımız yok.”