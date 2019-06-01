Gezi direnişinin altıncı yılı…

Reis yine kızdı…

Çünkü Gezi olayları; onun canının istediği her şeyi yapamayacağını anladığı zamandır…

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“Direnme hakkı” denilir buna…

İnsanoğlunun var olduğu mağara kovuğunda, insan ile birlikte başlar…

Ateş yaktığında, elini çekme hakkıdır…

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Öyle bir tarikata-cemaate gidip de efendinin kıçını yalayarak kendini garantiye almak gibi sonradan aklına gelmedi insanın…

Var olma hakkıdır…

Can kadar kutsal, ana sütü gibi helaldir…

Yaşamın çığlığıdır direnme hakkı…

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Bu ülkeyi kuran temel duygudur aynı zamanda…

Müdafaai Vatan…

Müdafaai Hukuk…

Kuvayi Milliye…

Neydi bunlar?..

Kadastro idaresi mi?..

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Filistin'den Mısır'a kadar, birçok İslam ülkesinde hala direnme haklarını kullanarak özgürlüklerini, onurlarını, kimliklerini arıyor insanlar…

Türkler'den tam yüz sene sonra…

Bir asır gecikmeyle…

Geç kalmış olsalar bile, çağdışılığa artık boyun eğmeyen genç insanlar bağırarak, ağlayarak, olmadı canlarını vererek direniyorlar…

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15 Temmuz'da direnenleri kahraman saymıyor musun?..

O zaman:

Kullandığı oyu yok sayana… Demokrasiyi ezene… Yargısını esir alana… Hukuku bitirine…

Doğasını, koyunu, ormanını, deresini, ulusal varlıklarını çalana… Çağdaşlık hayallerini yüreğinden söküp alana… Kısacası kan ve gözyaşı ile kurduğu cumhuriyetini yıkana direnmek niçin “eşkıyalık” oyuyor?…

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Direnme hakkı vardır…

Bu cumhuriyeti kuran temel duygudur; direnme hakkı…

Aynı zamanda şereftir…

Onur, gurur, kimlik, kişiliktir…

Gezi ile başladı…

Ülkemiz için, cumhuriyetimiz için, çocuklarımız için devam ediyor…

Devam edecek…