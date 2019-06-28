TCDD ne yapıyor?

18 Haziran gecesi İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Arifiye'de durduğunu, trende bir saat bekletilen yolcuların indirildikten sonra uzun süre de otobüs beklediğini, üç trendeki bin 200 yolcunun geceyarısı partiler halinde otobüslere bindirildiğini, bu perişanlığın heyelandan kaynaklandığının söylendiğini, o YHT'de yolculuk yapan gazeteci Özlem Akarsu Çelik sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yoğun yağışın zemini sağlam olmayan YHT hattında önemli boşluklar oluşturduğunu, makinistin dikkatiyle büyük bir facianın önüne geçildiğini Birgün'de Uğur Şahin yazdı.

Tren geçişine kapatılan demiryolundaki eksikliklerin 14 ay önceden bilindiği ve resmi belgede “Eksiklikler, yoğun yağış sırasında seyrüsefer, can ve mal emniyetini tehlikeye sokabilecek durumdadır” denildiğini İsmail Saymaz'ın Hürriyet'teki haberinde öğrendik.

Hatalı menfezden kaynaklanacak olası bir kazada sorumluluğu şirket yerine TCDD'nin üstlendiğini ise dünkü Cumhuriyet'te Cüneyt Muharremoğlu imzalı haberde öğrenecektik. İnanılmaz bir belgeyle birlikte.

“Taahhütname” başlıklı belgede 26 Mart 2018 tarihli “makam emri”ni konu alıyordu: “TCDD ile yüklenici Unitek İnşaat ve Tur İnşaat hafriyat iş ortaklığı arasında 21 Aralık 2016 tarihinde imzaanan sözleşme gereği Arifiye (131+900) Pamukova (km 167+500) arası 2 hat demiryolu ikmal inşaatı Sabahattin Kara ve Recep Üstün tarafından tetkik edilmiş olup ekli rapordaki eksiklikler tespit edilmiştir. Bu bahisle geçici kabul komisyonunun yükleniciye vereceği 75 gün süre dahilinde belirlenen eksiklikler yapılmadığı takdirde söz konusu eksikliklerden doğacak ve seyrüsefer emniyetini tehlikeye sokacak her türlü sorumluluğun Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı'nda olacağını kabul beyan ve taahhüt ederiz. 10 Nisan 2018.”

UNİTEK VE “MAKAM” AÇIKLAMA YAPACAK MI?

“Makam”dan kasıt TCDD Genel Müdürlüğü olmalı. Emir oradan gelmiş.

Yani Unitek-Tur ortaklığı bir kamu ihalesi üstleniyor. Eksikleri var. 75 gün süre veriliyor. Ama tamamlayamasa bile “seyrüsefer güvenliğini” tehlikeye sokacak durumlardan Demiryolu Modernizasyon Daire Başkanlığı sorumlu olacak.

Sizin aklınız alıyor mu bilmiyorum ama benim almıyor.

Bir hatırlatma:

Unitek İnşaat'ın adı, insanı hiç sayan bir dizi ihmal sonucu 25 canı yaşamdan koparan Çorlu Faciası'nın ardından da gündeme gelmişti. Sol haber portalının, şirketin adının geçtiği haberinin ardından internet sitesindeki “tamamlanan projeler” sayfası değişmişti. Haber öncesinde tren kazasının yaşandığı hattın tamanını kapsayacak biçimde “Halkalı-Çerkezköy İstasyonları Arası Sirkeci-Uzunköprü Hattı Demiryolu İnşaatı” yer alırken, yenilenen sayfada kilometre aralıkları konuldu.

Şirket, yazılı açıklama yapıp kaza mevkii ile şirket sorumluluğunda bulunan alan arasında 50 km mesafe olduğunu bildirdi.

Dönelim Arifiye'ye.

Yazıyı kaleme alırken baktığımda şirketin sitesinde “tamamlanmış projeler” başlığında Arifiye-Pamukova hattı da var. Şu şekilde yer alıyor:

“Arifiye-Pamukova Hattı, Bayırakçaşehir-Pamukova Arası Yapım İşleri (Km: 158+300-167+500)”



TCDD'ye sorular:

– Şirketlerin eksiğine rağmen güvenlik riskini devlet dairesinin üstlendiği “taahhütname” belgesindeki demiryolu ikmal inşaatı ile Unitek sitesindeki “tamamlanmış” iş aynı iş mi?

– Unitek-Tur neden eksikliklerinden sorumlu tutulmuyor?

– Unitek'in İstanbul Havalimanı akaryakıt terminalini de üstenmesinin konuyla ilgisi var mı?

– 18 Temmuz gecesi Arifiye'de YHT'nin olası bir faciadan dönmüş olması, bu ihtimalin tamamen ortadan kalktığı anlamına geliyor mu?