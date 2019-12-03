İlişkilerde ciddiyet zamanı!

26 Kasım itibari ile ilişkileri, aşkı, değeri, sevgiyi sembolize eden Venüs, Yay burcundan çıkıp Oğlak burcuna geçiş yapacak ve bu burçta 20 Aralık tarihine kadar seyahat edecek. Bu hem ilişki kalitesi hem sevgi ve değer duygusuna ilişkin konularda hayatımızda daha çok Oğlak sembolizminin çalışacağına işarettir.

Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Venüs artık Oğlak burcunda seyahat ettiğine göre, 20 Aralık’a kadar bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha Oğlak bir tema karşılayacak demektir. İlişkilerimizde Yay burcunun verdiği o rahat ve geniş havadan çıkıp artık biraz daha gerçekçi ve ciddi bir şekilde ele almanın zamanı geldi. Venüs Oğlak burcunda iken, ilişkiler arenasında sorumluluk almanın zamanının geldiğine işaret eder. Hem mevcut ilişkilerde sorunlardan artık kaçamayız hem de yeni ilişkilere başlarken daha bilinçli ve uzun süreli ilişkilere başlama motivasyonumuz yüksek olur. Artık sevgi için emek harcama zamanı! Sevginin emek ve sabır gerektiren bir olgu olduğunun bilincine varmaya başlayacağız. Tabii ilişkiler arenasında zaman zaman kendimizi yetersiz hissedebiliriz. Veya bize bu duyguyu hissettiren birileri olabilir hayatımızda! Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız bunun size psikolojik olarak zarar verdiğini karşınızdakine açıklayın ve bu konunun üstesinden gelin ya da bir süreliğine ilişkinize ara verin.

Bu dönem kendi değerimizi bilmek, kendimizi sevmek bir parça zor olabilir. Kendimizi sevmek için dışarıdan motivasyona ihtiyaç duyabiliriz, Tabii aslında Venüs'ün Oğlak burcunda çalışma prensibi, sevgiden çok saygı üzerine kurulu olacaktır. Belki sevgi ile ilgili bir takım konular halledilebilir, ama konu saygıya gelince tam da bu süreçte, pek de yumuşak davranmayabiliriz. Bu yüzden hem sosyal hem de özel ilişkilerinizde saygılı olmaya özen gösterin. Bu süreçte ilişkilerde stratejik olmak ön plana çıkacaktır. Bu dönem partner seçimlerimizde ise, ayakları yere sağlam basan, işi gücü olan, bir mevkiisi olan, kendine yetebilen, maddi anlamda biraz daha güçlü kişileri tercih edebiliriz. Venüs Oğlak burcunda iken kolay kolay, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyemeyiz. İlişkilere yaklaşımımız biraz daha pragmatik olacaktır. Hatta biraz daha maço, tutucu tarafımız bile ortaya çıkabilir bu dönemde. İlişkiler öyle çok hızlı başlayıp gelişmez, bir Oğlak burcu ciddiyeti ve ağırbaşlılığı görülür. Biraz daha mesafeli, ciddi, ağır başlı, kurallarla ilişkiler gelişim gösterir.

Bu dönem yatırım yapmak, ticari girişimlerde bulunmak, tasarruf etmek, birikim yapmak, paranın değerini bilmek çok daha kolay olacaktır. Ticari anlamda ortaklıklar başlatmak için de harika bir dönemdir. Bu dönem iş aşkları çok görülebilir, partnerler aynı kurumda çalışan kişiler arasında seçilebilir, patronlara aşık olunabilir, iş yaptığımız kişilerle, müşterilerle yakınlaşmalar söz konusu olabilir. İş hayatında ilişkileri doğru strateji ile yönetebileceğimiz takdirde başarı yakalama oranımız çok daha fazla artacaktır. Venüs-Oğlak döneminde sosyal yaşamda daha çok pastel renkler, küllü renkler, siyah tonlarını ve toprak renklerini tercih edebiliriz. Bu süreçte gardırobumuza belki takım elbiseler, iş kıyafetleri, gece elbiseleri, bizi biraz daha ciddi gösterecek kıyafetler alabiliriz.

Diş bakımı, cilt ve estetik bakımı için uygun bir dönemdir. Diz ve kemikler önem kazanır, iskelet ve duruşla ilgili çalışmalar yapılabilir, vücut bol bol nemlendirilmelidir. Diş estetiğine önem verebilir bununla ilgili çalışmalar başlatabilirsiniz. Keza bu süreçte cilt bakımı yaptırabilir, yaşlılık işaretlerini ortadan kaldırmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu dönemde ormanlarda vakit geçirmek, dağ yürüyüşlerine katılmak, müzeleri gezmek, eski binaların olduğu yerlerde vakit geçirmek, eski yapıların olduğu yerlere gitmek, huzurevi ziyaretleri yapmak, tarih kokan yerlerde zaman geçirmek, klasik sanat çalışmalarını takip etmek ruhumuza iyi gelebilir. Eğer yalnızsak aşkı belki, resmi dairelerde, müzelerde, devlet dairelerinde, huzurevinde, ormanlarda, müzelerde, tarih kokan yerlerde bulabiliriz, kim bilir… ;)