Ahlat’ın başındayım 65 yaşındayım!

Geçen yıl hemen seçim sonrası tam 12'nci günün şafağında, ihtiyacımız olan müjde doğudan gelmişti. Halkı sevince boğan gelişme Bitlis Ahlat'ta, Van Gölü kıyısında yeni Cumhurbaşkanlığı köşkünün inşaatına başlandığı haberleriydi…

Bu köşkün yapılması dünyada dengeleri değiştirebilirdi. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılır, Avrupa Birliği karışırdı. Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine 1071 metrekare oturma alanına sahip bir yapı! Kolay mı?

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Geçen yıl sadece köşk yapılacağı açıklanmıştı. Öylesine sinirlendirdiler ki tokat gibi mesajı yapıştırdı: “Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da bunu ilçemize kazandıracağız. Yanına da birkaç butik otel yapacağız.”

Niye yapıyor? Nasıl yapıyor? Hani ekonomi kötüydü? “Demek ki ekonomi kötü değilmiş” derlerken, hiç beklemedikleri “birkaç butik otel” hamlesi geldi. Muhtemelen Fransa'da yapılan G7 zirvesinin gizli gündem maddesiydi.

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Köşk değil adeta bir şifre… Hani, 1071'de Malazgirt'te… O zaman yapılacak köşk de olsun 1071 metrekare… Kimin aklına gelir ki? Beş dönüm kesmez, on dönüm arazi içerisine… Kısmet alışveriş merkezine…

“Dolar yükseliyor, borçlar ödenemiyor, şirketler iflas ediyor, insanlar işsiz kalıyor, biz nelerle uğraşıyoruz” diyenlere; “Ne oldu 1071 rakamından mı rahatsız oldunuz” dese, kim ne konuşacak? En fazla “Net mi, brüt mü” diye soracak!

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Şimdi bazı densizler, ilçeye külliye kazandıracağını söyleyince “Kendine yaptırıyor, millete müjde diye anlatıyor” diye düşünebilir.

Madem öyle, yap-işlet-devret modeliyle yapalım, 25 yıl boyunca yılda 8 gün kalma garantisi verelim. Cebimizden beş kuruş çıkmasın! Kimse boş konuşmasın. Nasıl fikir?

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Bahçıvanı, koruması, hizmetçisi, ahçısı sürekli orada kalacak, maaş alacak. Aynı zamanda gitmese de, görmese de, giremese de, milletin külliyesi olacak. Sanki vatandaş devre mülk olarak kullanacak! Onlar için de butik oteller var. Duble yolları da olsun. Bir tünel, bir köprü, bir de havalimanı yapalım. “Yap-işlet-devret”te “beş kuruş” para ödenmiyor ya, onları da aradan çıkartalım!

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Trump, sözde süper güç Amerika'nın başkanı… Öyle istediği yere köşkü, istediği yere sarayı yaptırırlar mı? Verelim saraylardan birinin anahtarını… Alsın yanına İngilizi, Çinliyi, Fransızı ve Almanı… Gariplerim görsün itibarda tasarruf olmayacağını!

Bakalım dünya lideri olmamızı istemeyenler Cumhurbaşkanlığı'nın yeni köşkünü görünce bu sefer ne diyecekler? Hiç heveslenmesinler, en-gel-le-ye-me-ye-cek-ler!