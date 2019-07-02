Kim bu edepsiz?

Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'ne atanan Bülent Arınç kurulun ilk toplantısında kendi maaşlarına yüzde 40 zam yapması ile ilgili soruya dair değerlendirirken; “Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar alır, seni ne ilgilendiriyor kardeşim” diye sordu!

Yetmedi; “Ne diye bir takım edepsizler yorum yapsın!” diyerek mum dikti. Sahi ne iş yapar Yüksek İstişare Kurulu? Bilen var mı? Lakin bu millet bunu hak etti. On yedi yıl boyunca bu zihniyeti destekledi.

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Edepsizlik yapmadan anlatmaya çalışayım. Senin maaşın, bizim maaşımızdan kesilen, her alışverişte üzerimize binen, yüzlerce vergiden ödendiği için ilgilendiriyor olabilir mi bizi? Maaşını ben ödüyorsam soramayacak mıyım ne kadar verdiğimi?

Bu gibi politikacılar bırakın gelişmiş ülkelerde, ikinci dünya ülkelerinde bile barınamazlar. Ancak bizim gibi üçüncü dünya ülkelerinde kendilerine koltuk bulurlar. Sorgulayanı da “edepsiz” diye yaftalarlar!

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Esas üzücü olan kendisinin yine, yeni, yeniden tam 24 yıldır ülkeye hizmet vermesi. Sanki başka birisi yokmuş gibi… Şükür bugün de utandırdı bizi…

Hem de hukukçu. Millet, milletvekili ilişkisini bilmiyor mu? Halkın yediğinden, içtiğinden, çoluğundan, çocuğundan para kısıp ödediği vergilerin kendilerine maaş olarak yattığından haberi yok mu?

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Millet miyiz, tebaa mı? Kul muyuz vatandaş mı? Halk mıyız, zurna mı? Eşit miyiz? Ayrıcalıklı mı? Benim verdiğim paranın ne yapıldığı bana sır mı? O maaşlar gökten inmiyor, benim kazancımı devlet kesip sana ödüyor.

Madem dediği gibi, o zaman bizim kazancımız neden devleti ilgilendiriyor? Senin maaşın bizi ilgilendirmiyorsa, biz de vergi vermeyelim. Sahi sana verilen maaş kimi ilgilendiriyor?

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Yapacağım çocuk sayısından, ne giyip ne yiyeceğime kadar her şey ülkeyi yönetenlerin radarında lakin harcanan kimseyi ilgilendirmez harcanan para! Ne güzel dünya…

Bakın, bir şirket çalışanının maaşı beni ilgilendirmez. Doktorun kazancı da alakadar etmez. Zira emekliler asgari ücretin yarısı kadar maaş alırken, ülkede sigortasız işçiler çalışırken, asgari ücret açlık sınırının altındayken, işsizlik almış başını gitmişken, paramın nereye gittiği, ne iş yaptığını bile bilmediğim birine ödediğim para beni fazlasıyla ilgilendirir.

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Vefasızlık yapmayayım! Onlar hep bizi düşünüyor. Parayı ver gerisine karışma! Sonraki seçimde çıkarlar karşına… Halka daha iyi hizmet edebilmek için daha fazla paraya ihtiyaçları var.

Haliyle yaptığımın edepsizlik olduğuna ben ikna oldum. Sonuçta bu yönetim sistemini biz istemedik mi? Kendine istediği zammı yapar, bize bakmak düşer aval aval…

İyi yüzde 400 zam yapmamışlar kendilerine… Yine insaflı çıkmışlar desene… Hop, kimsin sen? Edepsizlik etme!