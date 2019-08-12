Kime karşı şahlandı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın; “Türkiye yeni bir şahlanış dönemine geçti” bayram mesajı halk arasında coşkuyla karşılandı. Kime karşı şahlandığı ayrı… Hiç karıştırmayın orasını!

“Belki son bir yılda ekonomik anlamda ve sonrasında yaşadığımız döneme baktığımızda hepsinin geride bıraktığımızı görüyoruz” demecini de verdi.

Kim kim gördüklerini söylemedi. Acaba şahit yazarlar diye mi çekindi? Bırakın sorunları anlamayı, en ufak bir fikri dahi olmadığı gösterdi.

Oysa yaşadığımız kriz daha önce yaşananlardan çok farklı… Maalesef en kötüsü geride kalmadı! Keşke döviz fiyatını baskılayıp düşürünce, keşke faizleri indirince yılların hataları bir anda düzelse… Fazla kolay olmadı mı?

Türkiye kalıcı fakirleşmeye adım attı. Bilindik yöntemlerle, para politikasıyla çözmek mümkün görünmüyor. Başkanlık sistemi ile uçuyorduk, kaçıyorduk. Bir yıldan fazla süre geçti, kendimizi sürünüyor bulduk!

★★★

Sadece ekonomi iyiye gidiyor, toparlanıyor, işler açılıyor dedirtmek için maliyetinin altında kredi vermek milletin parasını inşaat sektörüne peşkeş çekmektir. Net!

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini 0.99 indirmesiyle beraber mutlak zarar edecekleri oranlara çektiler. Kağıt üzerinde elde ettikleri kârları yiyecekler. Görev zararı olarak addedecekler. Kim verdi bu görevi? Orası belli!

★★★

Millet cayır cayır harcamaları keserken devlet paraları nereye aktardı da bütçe açığı patladı? Kemeri vatandaş sıktı.

Ya devleti yönetenler… Harcamalarını hiç kısmayacak mı? Sorulacak şey mi bu şimdi? Devlet-i Aliyye niye sıkıntıya girsin ki? Hiç itibardan tasarruf edilir mi?

★★★

Nitekim özel sektör küçülüyor, ekonomiden büyük oranda çekilmesi gereken kamu sektörü ise halen genişliyor…

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlere ortak olabilir kararı yayımlandı. En baba komünist ülkeler bile bunu kıskanırdı! Kâr eden şirket ortak ister mi? Zarar edeni kurtaracak yine milletin vergileri!

★★★

Ekonomi düzelsin mi istiyorsun? Öncesinde gerçek adaleti ve şeffaflığı vitrine koyarsın. Hukukun üstünlüğünü sağlarsın. Başka türlü de ekonomiyi toparlayamazsın.

Tek çözümü bu! Yoksa bu aşkın da sonu, ne yazık ki hicran, gözyaşı dolu… Beraber ıslandık yağan yağmurda derken beraber sele kapıldık. Onlar kuru kaldı hep biz ıslandık!

★★★

Şansa yaşıyoruz valla… Bayram olmasa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklama yapmasa bir şahlanış dönemine daha girdiğimizden haberimiz olmayacaktı. Zamanın aktığını, hepsini geride bıraktığımızı bilemeyecektik. Söyledi, öğrendik.

Geride bırakmak iyi de kim bilir neler var önümüzde? Düşünün, bu şahlanmış hali! Belli ki yine her gün coşan, şahlanan ekonomimizin sesi, müjdelerin habercisi yandaş haber kanalını açık unutmuşlar! Çıkıp oradan aldıkları gazla demeç veriyorlar!

Yine mi ‘Vizesiz Avrupa'?

Geleneksel “Avrupa Birliği vize serbestisi haberleri” şenliği başladı.

Avrupa Birliği'nden vize muafiyeti için gerekli 72 kriterden 66'sını yerine getiren Türkiye, Meclis'in 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte yeni bir atağa geçecek. Bakalım bu sefer bunu kim yiyecek?

Dört yıl önce de, Türk vatandaşlarının, en geç 2016 Haziran sonunda Avrupa Birliği'ne, Schengen bölgesine vizesiz seyahat edecekleri haberleri manşetleri süslüyordu. İnananı oldu, güveneni oldu… Seyahat planı yapan saflar tanıyorum!

Yalandı tabii… Olmadı… Avrupa suçlandı… Zaten olmayacaktı! İşin tuhafı, bugün AKP'ye sorsan, hâlâ görüşüldüğünü iddia edip üç vakte kadar bu iş olacak diyorlar.

Eski Sovyet Cumhuriyeti ülkelerinin çoğu Avrupa'da vizesiz dolaşım hakkını elde etti. Her ne kadar Rusya'nın arka bahçesi sayılabilecek ülkeleri kendi safına çekme çabası olsa da Türkiye'yi hiç umursamamaları hazin değil mi?

★★★

Nüfusa da bakmıyorlar. Öyle olsa 50 milyonluk Ukrayna'ya vizesiz dolaşım vermezlerdi.

Avrupa Birliği, Hristiyan kulübü tekerlemesini de ciddiye almayın. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları bile 2015 yılından beri vizesiz olarak Avrupa'da serbest dolaşım hakkına sahipler! Adamlar gizliden din mi değiştirdiler?

Yahu Avrupa'dan ambargo yiyoruz, haber olarak bile verilmiyor. “Avrupa'ya vizesiz seyahat başlıyor” diye hayal haber yapılıyor. Hiç de yüzleri kızarmıyor?