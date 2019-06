Reklamlar bitti zamlar geldi!

Oylar verilene kadar freni kökle, seçim bitince zamları yapıştır gönlünce! Önce reklamları izlettiler, işleri biter bitmez hiç zaman kaybetmediler.

Çaya, şekere ve motorine zam! Sağlığınızı düşünüyorlar işte, daha ne? Çay içme, içtiğine şeker atma ve yürü… Enflasyon tek haneye inecek bekle eylülü…

★★★

Demek seçimlerde otobüslerden atılan, kapı kapı dağıtılan çayların zararını böyle kapamayı düşünmüşler. Ortamlarda “Enflasyon tek haneye inecek” dersin, zamları ince ince bindirirsin. Kim hesaplayacak? Hesaplayan yakın arkadaşı, onu mu kıracak?

★★★

O kadar da dalga geçtik millet kıraathanelerinde verecekleri beleş çay ve kekle… Birden çok mantıklı gelmeye başladı.

Adamlar seçim vaadi olarak sunarken belli ki bu günleri hesaplamışlardı. Milletin cebinde kuruş kalmadı!

★★★

Her şeye zam gelen memlekette enflasyon oranları devamlı indirimde… Dışarı çıkarsın, hava 25 derece derler ama sen pişersin… Hissettiğin 45 derece… İşte enflasyonda aynen öyle…

Yüzde 18.71 açıklanıyor, senin hissettiğin enflasyon yüzde 40'tan aşağı inmiyor! Ardaki fark açıklanan ile hissettiğinde…

★★★

Peki, nasıl oluyor? İşin sırrı “metodolojik” değişiklik… Türkçe meali, “Biz yöntemi bilimsel olarak değiştirdik.” Bir anlamda öküz gibi yiyoruz ama kilo almıyoruz. Yani zam yapıyoruz ama fiyatları artırmıyoruz!

Alışveriş yapılan yerlerin enflasyon ağırlıkları değiştirildi. Ciro bazlı deyince haliyle zincir marketlerin ağırlığı arttı…

★★★

Hani bu 7 bin, 8 bin şubeli marketler var ya… Hükümetle her daim dirsek temasındalar. Fiyat toplama dönemlerinde fiyatı toplanacak ürünlerde o güne özel büyük indirimler yapmazlar mı? Şans işte…

Hele fiyat toplama zamanı TMSF bünyesindeki şirketler mobilyada 3 günlük kampanyayı başlatmaz mı? İstatistik Kurumu sezon ürünlerinin ağırlığını azaltıp ona göre hesaplamaz mı? İşte hep bunlar “metodolojik” değişiklik. Siz anlamazsınız!

★★★

Bütçeyi tatlı tatlı yediler. Allah artırsın, enkazı vatandaş kaldırsın. Tablo ortada… Öyle çay, şeker zammı yetmez bu tabloda… Bütçedeki açık devasa boyutta!

Ay sonunda mobilyaya, beyaz eşyaya ve otomotive getirdikleri ÖTV ve KDV indirimleri sona erecek. Fiyatı artacak ama onlar zam sayılmaz! Seçim kıyakları bitti. Vergilere kalk yerine yat denildi.

★★★

Tünele yeni girdik ve ucu fena bir yere çıkıyor… Elektrik zaten sırada, her an çarpabilir. Hem motorlu taşıtlar vergisine hem de emlak vergisine bir taksit daha ekleneceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Ödediğin faturalardan içtiğin suya, vergilerden cezalara her şeye zam gelecek. Hepsi misliyle geri ödenecek. “Yok artık!” diyorsunuz. Siz sarayın aylık gideri ne kadar biliyor musunuz? Belediye başkanlığını kaybetti diye duracak mı sanıyorsunuz?