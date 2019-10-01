Sahibinden Yepyeni Ekonomi Programı!

Geçtim televizyonun karşısına, açtım ekonomi kanalını… Başlamış Berat Albayrak ile Yeni Ekonomi Programı… İlk tespitim damat kayınpederi kadar iyi kullanamıyor prompterı…

Klasik olarak ekonomide yaşanan çöküşü AKP iktidarına yapılan “saldırı” olarak nitelendirdi. “Birileri” deyip durdu, kim olduğunu söylemedi. İsmini zikretmekten korkuyorsa demek ki?

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Bari üç harfliler, beş harfliler, iki kelime birincisi yabancı diyerek anlatmaya çalışsaydı. “İftira” dedi, “yalan” dedi. Ekonomiyi bu hale getirenlerden hiç bahsetmedi! Hiçbir hatayı üstlenmedi! Sütten çıkmış ak kaşık kendileri…

Neyin nasıl yapılacağını söylemeden temennilerden oluşan bir program sundu. Somut adımların tarihleriyle birlikte gerçekleştireceği bir yol haritası ortada yoktu.

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Hiçbir derde derman olmayacak sözde ekonomi programının halka yutturulmaya çalışıldığı yarım saatlik bir gösteriydi. Sahi yeni olan neydi?

Peki, hedefler nasıl gerçekleşecek? Tarım ne olacak? Çiftçi ne yapacak? Üretim nasıl artacak? Enflasyon nasıl düşecek? Büyüme artacaksa cari açık nasıl dizginlenecek? İstihdam nereden sağlanacak? Şirketler nasıl kurtarılacak? Yabancı yatırımcı nasıl ikna olacak? Hiç biri yok!

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Olayı özetleyeyim… “Düşündük taşındık, ne yaparız bizde bulamadık” diyemedi… Ekonomik kriz yaşayan koskoca bir ülkenin kurtuluş reçetesini hayallerini anlatıp bitirdi…

Hedefsel tarım aksiyonları, tamamlayıcı emeklilik sistemi, dinamik bankacılık adımları, sağlam projeksiyonlarla aksiyonlanmış programlar falan, bir şeyler dedi. Bir saat Google'da aradım bulamadım kendilerini…

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Bari soru alıp cevaplasaydı. Yapmadı, iç güveysinden hallice takıldı! Bol bol “inşallah” yeri geldiğinde “malumunuz”, çokça “paydaş” kelimeleri dışında pek bir şey söylemedi. Hiç gülümsemedi!

Sitemim size! Alın işte, Bakan Albayrak'ı da küstürmeyi başardınız. Sunumda bir kez bile “burası çok önemli” demedi.

Resmen şevkini kırdınız adamın. Hadi durmayın kutlayın! Bu zafer sizin… Şimdi mutlu musunuz?

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2019 yılının “dengelenme” dönemi olarak başarıyla geride bırakıldığı söylendi. Merak ediyorsanız bu ülkenin dengelenmiş hali…

Sıra değişime geldi. Dedi ki; “Kredi desteği eksikliği ve konut sektörü arz fazlası nedeniyle büyüme düştü ve işsizlik tırmandı.”

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Yani, büyümek ve işsizliği azaltmak için tekrar inşaat sektörüne destek verilecek! Değişim nerede? Kamu bankalarının zararına kredi vermesinde!

Kamuda şeffaflık sağlanacakmış. Hadi canım! Verilen ihalelerin şartnameleri mi yayınlanacakmış? Ya da Merkez Bankası'nın rüyasında yarattığı döviz rezervinin kaynakları mı açıklanacakmış?

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Cari açık rakamları ile büyüme tahminleri, hedeflenen büyüme ile enflasyon tahminleri tutarlı değil… Bırakın rakamları salonda dağıtılan sunum kitapçığı ile Bakan'ın açıkladıkları bile birbirini tutmuyor!

Sunum bitti. Salon alkışladı. Alkışlayanlar en önde oturan bağımsız Merkez Bankası'nın karar alıcıları… Sorsak “neyi alkışladınız” diye, ne cevap verecekler bize? Böyle ekonomi yönetimine öyle Merkez Bankası işte!