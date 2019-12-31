Vergi kolesterole iyi geliyor!

Sahibinin sesi yandaş kanal ciddi ciddi “Uzun süre aç kalmak ömrü uzatıyor” haberi yaptı! İyi “Şükredin fakirler” diye başlamadı. Acaba utandı mı?

Bakın, parasızlıktan eve bir şeyler alamazsanız üzülmenize gerek kalmadı. Aç kalınca, ömrümüz uzadı dersiniz, geçersiniz.

Normalde bu tarz haberleri ramazan ayında yayınlarlardı. Kış ortası, insanları açlığa alıştırmaya çalıştıklarına göre kolay geçmeyecek 2020 yılı…

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Doğalgaz ateş pahası, lakin soğukta oturmak cilde faydalı… Vergi vermek kolesterolü düşürüyor. Erdoğan'ı övmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İnsan biraz da böyle haberler bekliyor.

İstanbul'a kanal açılması şeker hastalarına iyi gelecek. Çok okumak kısırlığa yol açıyor. Fazla düşünmek kafa yediriyor. Hakkınızı aramak kalbinizi yoruyor. Kırmızı et zaten kanser yapıyor.

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Eski kıyafetleri giymek stresi azaltır. Yok efendim bilmem kaç uçağı varmış, vay efendim şu kadar saray yetmemiş… Aman diyeyim yapmayın… Eleştirmek baş ağrısını azdırır.

Tatile mi çıkamıyorsunuz? Nankör olmayın, bu sayede karaciğeri zorlamıyorsunuz! Bilmiyorsunuz ama aslında enflasyon Alzheimer'a iyi geliyor.

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Borç batağında olmak vücudu diri tutuyor. Nöronları güçlendirip, kas kütlesini artırıyor. Oturduğunuz yerde yağ yakıyor. Hele borç kredi kartınaysa, basura, kıl dönmesine, ayak mantarına da iyi geliyor.

Yalnız asgari ücret konusunda ben de hükümete çok kırgınım. Bakın, buraya kadar sustum, içime attım. Sonunda dayanamadım.

Dalga mı geçiyorlar yoksa sabır mı sınıyorlar? Neden asgari ücrete zam yapıyorlar? Asgari ücretlinin uzun yaşamasını mı istemiyorlar?

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“Yemeyin” dediler yemediniz, ömrü uzatayım derken açlıktan öldünüz diyelim… Ne de olsa ölmek her türlü sağlık sorununu çözer.

Eğer seçimlerde AKP'ye oy vermişseniz, o destek ruzi mahşerde beraat belgenizden biri olacak. Cennetin kapıları sizin için açılacak. Diyanet de yalanlamadığına göre…

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Hadi biz yemedik de, yarasın devletime… Yine de büyük açık var bütçede… 2019 yılı boyunca ne ödediysek yetmedi, masayı sildi, süpürdü…

Hesaplarsak, üstüne Merkez Bankası'ndan bir o kadar altlık yaptı. Paraları saçtı. Açığı iyice büyüttü, hâlâ doymadı!

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Fakat ne yiyor? Bayağı yiyor. Çok yiyor. İyi yiyor. İyi de hep bizi yiyor, bizden yiyor! Biri yiyor biri bakıyor. Sahi kim yiyor? Nasıl yiyor? Nereye gidiyor?

Yol yapıyor. Yedikçe acıkıyor. Yeni vergiler geliyor. Haber doğruymuş, yedikçe ömrü kısaldı, ampul sönüyor!

YouTube'da Murat Muratoğlu kanalında “kenevir”i anlattım. İnsanlık nasıl da kolay kandırılıyormuş, seyredin ve anlayın. Abone olmayı da unutmayın! Mutlu yıllar…