Okçular yaylarını gerdiler belediyeyi 12’den vurdular!

Vakıf işi, hayır işi. Hile ve hurda katamazsın. Vakıf kurup onun üzerinden zenginleşme yolu açamazsın.

Tam tersidir.

Malın.

Mülkün.

Servetin.

Yedi sülalene

700 yıl yetecek kadar çok paran birikmiş. Kendi iç sesinle, kendi kendine dersin ki; “Ben bu kadar malı- mülkü- serveti bu ülkenin bana verdiği şanslar, fırsatlar, destekler sayesinde kazandım. Yaşım da ilerlerdi. Kefenin cebi yok. Servetimin bir kısmı ile vakıf kurayım. Bu vakıf, beni ben yapan ülkemin insanlarına hayırlı işler kursun. Okul, üniversite, hastane açsın, kimsesizleri korusun, acı çekenlerin acısına ilaç olsun.”

Vakıf kurmak böyle!

Vakıfın altına hortum döşemezsen, vakfa hizmet veren ya da mal satan şirketlerin gizli ya da açık sahibi değilsen; vakıf para getirmez.

Vakfın kâr gayesi yok.

Vakıf para götürür.

Buna rağmen birileri “Okçular Vakfı” kurucusu olmuşlarsa demek ki bunlar “hayır seviyor!” olmalılar.

Okçular Vakfı!

Ok attırıyor.

Hayır yapıyor.

Masraflar da Okçular Vakfı'nı kuran hayırseverlerin koyduğu paradan, gelirden, akardan karşılanıyor olmalı değil mi!

★★★

Ne acıdır, tam 5 yıldan beri yani 2014 senesinden bu yana Okçular Vakfı'nın İstanbul Belediyesi kaynaklarından desteklendiği haber olup duruyor. En son haber yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “geçmiş dönemin israf vanalarını kapatarak, buradan sağlanan gelirin halkın hayrına döndürülmesi” sözünü yerine getirmek üzere attığı adımlarla geldi. Okçular Vakfı'nın Spor Kulübü Derneği'ne 2019 yılının ilk altı ayında 1.2 milyon TL yardım yapıldığı ve bu yardımın altında İmamoğlu'ndan önceki AKP'li İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın imzasının olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimi belgeleri basına açıkladı.

Belediye parasıyla!

Ok attırıyorsun!

Bu nasıl vakıf!

Okçular Vakfı'nın Spor Kulübü Derneği yöneticileri ise “belediyeden böyle bir para aktarmanın söz konusu olmadığını” söylediler.

★★★

Arşivlere girin.

2014 yılına gidin.

Siz de göreceksiniz.

Okmeydanı'nda tarihi Okçular Tekkesi, Mescid'i ve Hünkar Kasrı onarılıp yenilendi. Tekke'nin, Mescid'in, Hünkar Kasrı'nın yanına büyük harcamayla ok atış alanı da yapıldı. Bunların tüm parası Büyükşehir Belediye bütçesinden karşılandı. Birkaç yıl sonra bir de Okçular Vakfı kuruldu. Vakıf'ın 15'den fazla kurucu üyesinin ön sıralarında dönemin Başbakanı'nın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu Hüseyin Ersan Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı AKP'li Misbah Demircan, AKP İl Başkan Yardımcısı Ali Haydar Yıldız yer aldılar.

Kurucular ne para koydu?

Kayıtlarda yok, bilinemedi.

★★★

Ancak şunlar bilindi: Okmeydanı Keçecipiri Mahallesi'ndeki top sahası 1964 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 99 yıllığına İl Spor Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak kiraya verildi. Arazi, Ok Spor adlı mahalle futbol takımına tahsis edildi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Topbaş döneminde, encümen kararıyla, top sahasını çevreleyen alanda 37 adet gecekondu park yapılacak gerekçesiyle yıkıldı. Gecekondu sahiplerine ev başına o yılın parası 20 bin TL ödendi. Alan gerçekten parka dönüştürüldü. Daha sonra 18 bin metrekare olan top sahası da bu parkla birleştirilip ikisi birden Okçular Vakfı'na tahsis edildi. Altı otopark yapıldı. Durumu gören mahalle halkı şair oldu.

Şu şiiri yazdı:

“Oğlanlar, yaylarını gerdiler.

Belediye'yi 12'den vurdular”

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O şirin yazıldığı 2014 yılında Okmeydanı Çevre Koruma Derneği Başkanı olan Ali Çektin, “Top sahası ile birlikte park, mahallenin tek nefes alacak yeşil alanıydı. 18 bin metrekarelik alanın 10 bin metre karesi şu anda halka kapatılmış durumda…” demişti.

Vakıf işi, hayır işi!

Belediye parasıyla ok attırırsan Okmeydanı'nda milletin ağzına şiir olur düşersin!