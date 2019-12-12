Türkiye uyanıyor, ben umutluyum. Beceriksizleri, yalancıları, israfçıları, despotları, ben merkezcileri, yüksek ego sahiplerini, siyaseti zenginleşme aracı yapanları, halkı Allah ile adatanları ilk genel seçimle ayıklayıp atacak günlere hızla yaklaşıyoruz. Halk kuzu gibidir ne verirsen yer kör kurnazlığı çok geride kaldı.

Türkiye büyük ülke.

Her şeyi var.

Uyanırsa, hızla toparlar.

Güzel günler gelecek.

Halkın uyanması için çok ışık belirdi. Kimi ışık yetersiz kaldı, kimisi projektör oldu.

Onlardan biri şuydu:

KATAR, uçak hediye etti.

Cumhurbaşkanı kabul etti.

★★★

Katar, ABank'ı satın aldı.

Katar, Finansbank'ı satın aldı.

Katar, DigiTürk'ü satın aldı.

Katar, Banvit'i satın aldı.

Katar, Ankas'ı satın aldı.

Katar, Munamar Oteli'ni satın aldı.

Katar, Kontes Oteli'ni satın aldı.

Katar, BMC'nin yarısını satın aldı.

Katar, Boyner'den pay satın aldı.

Katar, Sürmene Yaylası'nı aldı.

Katar, 1543 dairelerini satın aldı.

Katar, ATV-Sabah'ın ortağı oldu.

KATAR, Ergo Portfoy'u satın aldı.

KATAR, Şahzede Efendi yalısını aldı.

KATAR, Kupon arsalar satın aldı.

Katar, Osmanlı tabloları topluyor.

Katar, PTT'yi almak istedi.

Katar, Hürriyet'i almak istedi.

★★★

KATAR'ın yarsını (yüzde 49) satın aldığı BMC'ye devletin Tank-Palet Fabrikası'nın teknolojik bilgi birikimi işletme hakkı devri (özelleştirmenin bir başka türü) yoluyla verilmiş oldu.

Daha ne kaldı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Tank-Palet Fabrikası'nın devredilmesini eleştirenlere cevabı uyanmaya ilave ışık oldu. Bakan şunu söyledi: “Biz tankımızı yapmaya çalışıyoruz. Biz şimdi armudun sapı, üzümün çöpü diye bunları da bir şekilde tehir edersen yine onlarca yıl kaybederiz” diyerek “Türkiye'yi kaybetmekle” korkuttu.

Korkutmadan ışık doğdu.

Türkiye uyumamak üzere iyice uyandı.

★★★

Ana Muhalefet Partisi Sözcüsü Özgür Özel de Hulusi Akar'a şu karşılığı verdi: “Söylediği hiçbir sözün iler tutar tarafı yok. Ne demek armudun sapı, üzümün çöpü? Yani ‘çabucak yapalım, orasını burasına bakmayalım' diyor. Ne özelleştiriyorsun? 50 milyon dolar bulunmadı gerekçesiyle Tank-Palet Katar'a peşkeş çekiliyor. Katar ile ilişki uçan saraydan (hediye edilen uçak) geliyor. Dünyanın en pahalı 7 uçağından birini bilabedel verdiler. Katar Emiri' nin Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hediye, tarihin en büyük jestidir. Arkasından bu fabrikanın devri çıktığına göre siyaset tarihinin en büyük rüşvetidir.”

Türkiye uyanıyor.

Çok ışıklar belirdi.