Yıllar ayıp temizleme bezi olabilir mi!

Ülkemizin iyi hukukçuları var. Söyledikleri söz değerli kabul edilen hukuk adamlarına sahibiz. Hukuka göre “yıllar ve zaman temizlik bezi haline gelebilir” ve rüşvet istemekten hapis cezası yediği için vicdana göre kirlenmiş bir savcının ayıbını, kirini- hatasını- kusurunu- defosunu “zaman bezi” temizleyebilir mi?

Vicdana sığmaz!

Hukuka sığıyor!

Savcının, kitaba uydurup “ben temizim” demesi vicdana, hayata, ahlaka nasıl, neresinden uyuyor? Ülkemizin iyi hukukçuları açıklasalar da aydınlanıp biz de bilsek!

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Uzun zamandan beri Türkiye'nin en çok okuru olan ve en yüksek satışa ulaşmış SÖZCÜ Gazetesi'ni, sahibini, genel yayın müdürünü, yazarlarını, muhabirlerini, editörlerini yaptıkları haber ve yazdıkları yazılara bakarak; “FETÖ' ye yardımcı ve faydalı oldu” diye iddianame yazan ve iddianamesini de gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir bilirkişinin kes-yapıştır raporuna dayanarak bina eden savcı Asım Ekren, rüşvetten sabıkalı çıktı.

Hayır çıkmadı!

Evet sabıkası vardı.

Evet mahkum olmuştu.

Sabıka zaman aşımına uğradı. Savcı sabıkasını sildirdi. Tertemiz oldu. Adı üstünde savcı, hukuk okumuş. Hukukun inceliklerini biliyor. Hukuk kitabına göre bir savcı, rüşvet istemekten mahkeme önüne çıkartılmış, mahkemesi görülmüş ve “rüşvet istediği…” mahkeme hakimlerince tespit edilerek 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası paraya çevrildiği için hapse girmekten kurtulmuş fakat aradan “zaman aşımı için gerekli olan yıllar” geçince savcı, kendisini mahkum eden mahkeme kuruluna başvurunca bu kurul oy çokluğu ile “savcının sabıkasının kayıtlardan silinmesine” karar verebiliyor.

Uzun bir cümle oldu.

Kısaca:

Zaman deterjan mıdır?

Kiri, çamuru, yıkar mı?

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Savcı bunu yapmış.

Zaman aşımını beklemiş.

Kurula başvurmuş.

Kurul kitaba bakmış.

Kitaba uyuyor.

Sabıka kaydı silinmiş.

Savcı Asım Ekren şimdi bir haber sitesinden; “Tüm terfilerim mümtazdır” diye kendini savunuyor. Böyle olunca da; hayatın içinde bir somut gerçek olarak “aslında rüşvet istemekten sabıkalı olmuş savcı” seneleri yan yana koyup ve ayları aylara ekleyerek temizlik bezi yapıp “sabıkasız savcı” durumuna gelmiş oluyor.

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“Terfilerim mümtazdır” diyor!

Mümtaz müthiş, vurucu, sarsıcı bir kelime; “seçkin, seçilmiş, meziyetleriyle başkalarından ayrılan, bir farklılığı olan” demektir. Kanun kitabına göre rüşvet istemekten mahkum olduğu için kirli duruma düşen bir savcı, yine kanun kitabına göre gerekli “zaman aşımını” sabırla bekleyince benzeri olmayan seçkin, seçilmiş bir savcı olabiliyor.

Kitaba uyuyor.

Vicdana uyuyor mu?

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Değerli hukukçular!

Lütfen!

Bir mum yakın.

Aydınlanalım.