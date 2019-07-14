Lisanssız döviz bürosu açmak serbest mi?

Ülkemizde varlığı zaman zaman tartışılan yetkili müesseseler (döviz büroları) 750 merkez 80 şube olmak üzere toplam 830 adettir. Geçen yıl yapılan bir tebliğ değişikliği ile yetkili müesseseler A ve B grubu olmak üzere 2'ye ayrıldı. Mevcut müesseselerin tamamı B grubu kabul edilip 100'er bin lira veren müesseselerin A grubuna geçişine Hazine Bakanlığı tarafından izin verildi. A grubuna geçenlerin idari eksikliklerini tamamlamaları için verilen süre de 1 Temmuz'da doldu.

DÖVİZ BÜROLARI NE İŞ YAPAR ?

A grubu yetkili müesseseler, aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirme işlemlerini yapabilirler.

B grubu yetkili müesseseler aynı iş günü içerisinde transfer emrinin verilmesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla; bankalar, yetkili müesseseler ve müşterileriyle bankacılık aracılığıyla yapılan transferler yoluyla yabancı para alım, satım ve ayrı cins yabancı paralarla değişim işlemleri yA grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermayelerinin 5 milyon TL'den, B grubu müesseselerin ödenmiş sermayelerinin ise 1 milyon TL'den az olmaması gerekiyor. Faaliyet izni almak için A grubu yetkili müesseseler için 500 bin TL; B grubu yetkili müesseseler için 200 bin TL başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren belge gerekiyor. Sadece A grubu yetkili müesseseler şube açabilecekken, her bir şube için ödenmiş sermayeye 2 milyon TL ilave edilmesi gerekiyor.

LİSANS ALMAMANIN CEZASI NEDİR?

Hazine'den lisans almadan döviz alım satımı yapılmasını engellemek için, en son 25 Mayıs 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 7144 sayılı Kanun ile cezalar artırıldı.

Hazine Müsteşarlığı'nın, kuyumcu ve ödeme hizmeti sağlayıcısı işyerlerinin lisanssız döviz alım-satım işlemi yaptığına ilişkin tespitler ve 7144 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler üzerine, 01.06.2018 tarihini taşıyan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı'na yazdığı yazıda aynen“Müsteşarlığımıza yapılan muhtelif ihbarlarda ve ihbarlar neticesinde Maliye Bakanlığı yetkililerince yapılan tespitler incelendiğinde, kuyumculuk sektöründe veya ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren kişilerin yetkisiz olarak yabancı para alım satım işlemi gerçekleştirdiğine yönelik sıklıkla tespitler yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda yetkisiz olarak döviz alım-satımı gerçekleştiren kişilere ilişkin somut deliller ile müsteşarlığımıza başvurulması ya da kamu kurumlarınca yapılacak tespitler neticesinde, yetkisiz olarak faaliyette bulunan kişilerin 1567 sayılı Kanun uyarınca 50 bin Türk Lirası'ndan 250 bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası ile cezalandırılması ve yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetlerin 1 aydan 6 aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulması söz konusu olabilecektir. Bu itibarla, söz konusu hususların kuyumculuk sektörü temsilcileri başta olmak üzere, birliğiniz üyelerine duyurulması ile yetkisiz işleme yönelik önleyici bilgilendirmenin yapılması kişilerin ticari hayatını etkileyebilecek mağduriyetlerin yaşanmaması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından önem arz etmektedir” ifadeleri kullanılmıştır.

SONUÇ DEĞİŞMEDİ!

Ülkemizde şubeleri ile beraber 830 adet döviz bürosu faaliyette bulunabilecek iken, şu anda yetkisiz olarak faaliyette bulunanlarla beraber bu sayı 4000 civarındadır.

Lisanslı olarak döviz bürosu işletmek isteyenlere önemli mali ve idari mükellefiyetler yükleyip, yetkisiz olarak bu işi yapanlara kanunla ağır cezalar öngörülmesine rağmen denetim yapmayarak fiili duruma seyirci kalmak ne anlama gelmektedir? Sistem içine girip devlete vergi ve harç ödeyen, istihdam yaratan müesseselere “Bir an önce siz de sistem dışına çıkın” mesajı mı verilmektedir?

Kanunları uygulamak için denetim yapmayanlar görevi ihmal hatta suistimal etmiş olmuyor mu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinden, lisanssız döviz bürolarına ilişkin son bir yıllık denetim sonuçlarını öğrenmek hepimizin hakkıdır diye düşünüyorum. Kayıtdışı ekonomi ile mücadele programları havalarda uçuşurken, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!