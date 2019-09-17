AKP neden kan kaybediyor?

AKP'de sular durulmuyor. Partide hızlı bir düşüş yaşanıyor!

Yargıtay Başsavcılığı'nın resmi rakamlarına göre AKP, Türkiye'de en fazla üyeye sahip bir parti… 9 milyondan fazla üyesi var. Fakat…

Son iki ayda 56 bin 260 üye AKP'den ayrıldı!

Bu kan kaybı neden?

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu eski üyesi ve AKP İstanbul milletvekili adayı Yavuz Değirmenci partiden istifa ettikten sonra bunun gerekçesini şöyle açıkladı:

“Partimizin kuruluş ilkelerinden büyük sapmalar gösterdiğini, ahlaki çürümenin bünyeyi sardığını üzülerek görüyor ve bunun muhasebesini yapmak gerektiğini dile getiriyorduk. Dinleyen olmadığı gibi muhasebe çağrılarımız anlamsız ihraç kararlarıyla karşılık buldu.

Partimizde adeta aile şirketi görüntüsü oluşmaya başladı. Son ana kadar beslediğimiz umutlar da kaybolunca istifa ettik!”

AKP'den kopmaların devam edeceği anlaşılıyor!