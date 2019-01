Çirkeflerin saldırısı!

İhlas Finans'ın sahi­bi Mücahit Ören, halk­tan topladığı paraları Amerika'ya kaçırarak ABD vatandaşı oldu.

Türkiye'de on binler­ce bağrı yanık İhlas­zede bırakan Ören'in halen 67 bin kişiye 400 milyon dolar borcu var.

Devletin ve vatandaşın paralarını korumakla yükümlü TMSF, Yargı­tay 11'inci Ceza Daire­si'nin “Nitelikli do­landırıcılık” suçundan mahkûm ettiği bu şahsı neden koruyup kolluyor, anlamak mümkün değil. Dolandırılan vatandaşlar “Devlet ne bekliyor? Neden hakkımızı ödemiyor?” diye feryat ediyor.

Mücahit Ören borçla­rını ödeyeceği yerde, iki tetikçi kullanarak SÖZCÜ'ye saldırıyor.

Yalan, iftira ve çirkin ifadelerle SÖZCÜ'ye sal­dıran iki tetikçi, Mücahit Ören'in sahibi olduğu TGRT televizyonunda, dolaylı yoldan Cum­hurbaşkanı'nın adını kullanarak “SÖZCÜ'ye Mart ayına kadar kayyum gelecek” tehditlerini savuruyor.

Cumhurbaşkanı'nın adının kullanıldığından haberi var mı?

Her türlü çirkefliği yapan tetikçilere, ne ha­zindir ki, RTÜK de göz yumuyor.

Mücahit Ören yanlış yolda… Şaklabanlarını hayasızca saldırtacağı yerde 67 bin kişiye olan 400 milyon dolar borcu­nu ödemeli. Aksi halde karga kılavuzlarıyla gide­ceği yer bellidir. Malûm; kılavuzu karga ola­nın burnu pislikten çıkmaz!