Çirkeflerin saldırısı!

İhlas Finans'ın sahibi Mücahit Ören, halktan topladığı paraları Amerika'ya kaçırarak ABD vatandaşı oldu.
Türkiye'de on binlerce bağrı yanık İhlaszede bırakan Ören'in halen 67 bin kişiye 400 milyon dolar borcu var.
Devletin ve vatandaşın paralarını korumakla yükümlü TMSF, Yargıtay 11'inci Ceza Dairesi'nin “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan mahkûm ettiği bu şahsı neden koruyup kolluyor, anlamak mümkün değil. Dolandırılan vatandaşlar “Devlet ne bekliyor? Neden hakkımızı ödemiyor?” diye feryat ediyor.
Mücahit Ören borçlarını ödeyeceği yerde, iki tetikçi kullanarak SÖZCÜ'ye saldırıyor.
Yalan, iftira ve çirkin ifadelerle SÖZCÜ'ye saldıran iki tetikçi, Mücahit Ören'in sahibi olduğu TGRT televizyonunda, dolaylı yoldan Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak “SÖZCÜ'ye Mart ayına kadar kayyum gelecek” tehditlerini savuruyor.
Cumhurbaşkanı'nın adının kullanıldığından haberi var mı?
Her türlü çirkefliği yapan tetikçilere, ne hazindir ki, RTÜK de göz yumuyor.
Mücahit Ören yanlış yolda… Şaklabanlarını hayasızca saldırtacağı yerde 67 bin kişiye olan 400 milyon dolar borcunu ödemeli. Aksi halde karga kılavuzlarıyla gideceği yer bellidir. Malûm; kılavuzu karga olanın burnu pislikten çıkmaz!