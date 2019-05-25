Gel de gülme!

Ne diyorlardı?

“Oyları çaldılar! Kamera kayıtları bile var!”

Hani nerede? Çıkarın kamera kayıtlarını! Yok! Onu gösteremiyorlar! Yalan çünkü!

Yüksek Seçim Kurulu'nun 250 sayfalık gerekçeli kararında, çalma, çırpma, hırsızlık filan bulunmuyor.

Binali Bey'e bunu sordular. “Çevir kazı yanmasın!” misali “Biz çaldılar sözünü halk diliyle söyledik!” demez mi?

YSK'nın 7 üyesi mübarek Ramazan ayında “kul hakkı” yerken vicdanları hiç sızlamadı mı?

Binali Bey'e sordular:

“Rakibiniz İmamoğlu ile TV'de canlı yayına çıkar mısınız?”

Binali Bey “Ben çıkmasına çıkarım ama” dedi ve ekledi:

“Bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil!”

Vay canına! Nasıl bir cevap bu? Ülkede Başbakanlık yapmış bir adam, kendi başına karar veremiyor mu? Gelin de gülmeyin bu sözlere!

“Binali Bey konuştukça batıyor!” demiştim de bana kızmışlardı. Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin: Batmıyor mu?